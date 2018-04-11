Apple’ın İOS 11.3 güncellemesi tamir gören iPhone’ları bozdu!

İOS 11.3 geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Güncelleme iPhone ve iPad’lerdeki birçok sorunu düzeltti. Daha önceki İOS 11 sürümlerine göre daha kararlı olan İOS 11.3, birçok iPhone 8 kullanıcısının son zamanlardaki en büyük kabusu oldu. Çünkü bazı iPhone 8 modelleri İOS 11.3 güncellemesi ile birlikte kullanılamaz hale geldi.

İOS 11.3 SAHTE EKRANLI İPHONE 8’LERİ AVLADI

Apple, İOS 11.3 ile bir dizi sistemsel değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin sonucu olarak tamir görmüş ve Apple üretimi olmayan bir ekran takılmış iPhone 8 modelleri, İOS 11.3 ile birlikte bozuldu. İddialara göre Apple bunu bilerek ve isteyerek yaptı. Bu isteğin arkasında ise şirketin maddi kaygıları var.

APPLE İPHONE 8’LERİ İSTEYEREK BOZUYOR

İddialar o ki Apple, daha fazla maddi kayıp yaşamamak için sadece kendi üretimi olan ekranların kullanılmasını istiyor. Daha önce de kendisinin üretmediği ekran paneline sahip iPhone’ları bozan Apple, birçok kullanıcısını Apple Store’lara ve teknik servislere yönlendirmiş, kullanıcılarına orijinal iPhone ekranı taktırtmıştı.