Apple’ın iPhone X reklamında çok konuşulacak İOS hatası

Apple, bildiğiniz üzere iPhone X’i iPhone’un 10. Yılına özel olarak çıkarttı. Donanım özellikleri ile rakiplerini zorlayan iPhone X’in başı maalesef yazılım hatalarıyla dertte. İOS 11 ile gelen ve bildirimlerin geç gösterilmesine sebep olan bir hata, iPhone X kullanıcılarının en çok dert yandığı konulardan biri. Apple bu hatayı hala çözemedi hatta ve hatta söz konusu hatayı iPhone X reklamlarına bile çıkardı. Apple tarafından yayınlanan reklam filminde bildirim kutucuğu hatası olarak adlandırılan hata yanlışlıkla gösterildi.

İOS 11 YÜKLÜ İPHONE X MESAJLARIN HIZINA YETİŞEMİYOR

Hatanın olduğu Apple yapımı reklam filminde iPhone X’e arka arkaya iki mesaj geliyor. Mesajların arka arkaya gelmesi ile kafası karışan iPhone X, önce mesajı daha sonra mesaj kutucuğunu göstermeye başlıyor. Yani, bildirim kutucuğu gelen mesajın hızına yetişemiyor. Hata küçük ancak bu hatanın reklam filminde gösterilmesi büyük hata.

HATA İÇİN GÖZLER APPLE’A DÖNDÜ

Reklam filmindeki hatanın ortaya çıkmasıyla Apple, eleştirilerin hedefi oldu. Hatayı fark eden ilk isim olan Benjamin Mayo, gözden kaçan söz konusu hatayı Apple’a bildirdiğini söyledi. Hatanın İOS’un yeni sürümünde düzeltilmesi bekleniyor.