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Apple'ın kablosuz kulaklıkları Airpods patladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 12.02.2018 14:04 | Son Güncelleme

Spor salonunda çalışan bir adamın kulaklarındaki Apple Airpods, dumanlar çıkarmasının ardından parçalarına ayrıldı.

Apple'ın kablosuz kulaklıkları Airpods patladı!

Amerika’nın Florida eyaletinde yaşayan Jason Colon, spor salonunda müzik dinlerken AirPods’u duman çıkarmaya başladı.

Colon, spor yaparken sağ kulağındaki AirPods birden bire beyaz duman çıkarmaya başladı. Anında kulaklığını kulağından çıkaran Colon, yardım istemek için salonun başka bir tarafınaa gitti. Geri geldiğinde ise kulaklığı yanmış halde buldu.

Jason Colon, yerel bir televizyon kanalına mülakat vererek durumu anlattı. Patlayan sağ kulaklık da mülakatta detaylıca gösterildi. Airpods'ların her birinde batarya bulunduğunu da hatırlatmak gerekiyor.

Galaxy Note 7 faciasından sonra üreticiler, batarya konusuna oldukça dikkat etmeye başladı. Buna rağmen gerçekleşen bu kazayla ilgili Apple’ın da detaylı araştırmalar yapması bekleniyor.

AirPods’u patlayan Jason Colon ise kullanıcılara bazı önerilerde bulundu.

Colon, AirPods gibi kulağın içerisinde devre üniteleri giren kulaklıkların, gün geçtikçe popülerlik kazandığını söylerken, kullanıcıların bu kulaklıkları kullanırken dikkatli olması gerektiğini aktardı.

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AirPods patlama Apple

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