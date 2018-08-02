HABER

Apple’ın piyasa değeri 935 milyar dolara yükseldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2018 07:58 | Son Güncelleme

Apple’ın bu çeyrekte beklentilerin üstüne çıkması şirketin hisselerini uçurdu. Amerikalı teknoloji devi 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmaya çok yakın.

Apple’ın piyasa değeri 935 milyar dolara yükseldi

Amerikalı teknoloji devi Apple, bugün geride bıraktığımız mali çeyreğin sonuçlarını açıkladı. 2018’in üçüncü çeyreği için 53.3 milyar dolar gelir açıklayan şirket, böylece beklentilerin üzerine çıkmış oldu. Analistlerin tahmini 52 milyar dolar civarındaydı.

Şirketin bu çeyrekte beklentileri aşması hisse değerini bir anda yükseltti. Ayrıca şirketin son çeyrek için beklentileri de yükseldi. Amerikalı teknoloji devinin bu yılın son çeyreğinde 60 – 62 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi şirket merakla beklenen yeni iPhone modellerini eylül ayında satışa sunacak.

Şirketin bu yükselişi ile birlikte hisselerinin değerlenmesi, Amerikalı teknoloji devini 1 trilyon dolar piyasa değerine biraz daha yaklaştırdı. Bugünkü açıklama sonrası şirketin piyasa değeri 935 milyar dolara ulaştı.

Son dönemdeki yükselişiyle Amazon arayı kapatmış olsa da, bu son artışın ardından Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşma yarışında yeniden favori haline geldi.

Venom filmi için yeni bir fragman daha yayınlandı

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Facebook’un navigasyon barı değişiyorFacebook’un navigasyon barı değişiyor
Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyorGalaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Amazon

En Çok Okunan Haberler

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Fransa'da düşman rapçiler havalimanında birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü!

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

Galatasaray, Al-Hilal'in Gomis için teklifini reddetti

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
40 kat optik zoom’lu kompakt fotoğraf makinesi

40 kat optik zoom’lu kompakt fotoğraf makinesi

Sony’de satışlar kötü

Sony’de satışlar kötü

Çarpıcı özellikleriyle Blackberry Evolve yolda!

Çarpıcı özellikleriyle Blackberry Evolve yolda!

Facebook’un navigasyon barı değişiyor

Facebook’un navigasyon barı değişiyor

Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor

Galaxy Note 9, 24 Ağustos’ta çıkışını yapıyor

Google Clock’ta yepyeni bir özellik!

Google Clock’ta yepyeni bir özellik!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.