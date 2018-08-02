Apple’ın piyasa değeri 935 milyar dolara yükseldi

Amerikalı teknoloji devi Apple, bugün geride bıraktığımız mali çeyreğin sonuçlarını açıkladı. 2018’in üçüncü çeyreği için 53.3 milyar dolar gelir açıklayan şirket, böylece beklentilerin üzerine çıkmış oldu. Analistlerin tahmini 52 milyar dolar civarındaydı.

Şirketin bu çeyrekte beklentileri aşması hisse değerini bir anda yükseltti. Ayrıca şirketin son çeyrek için beklentileri de yükseldi. Amerikalı teknoloji devinin bu yılın son çeyreğinde 60 – 62 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Bildiğiniz gibi şirket merakla beklenen yeni iPhone modellerini eylül ayında satışa sunacak.

Şirketin bu yükselişi ile birlikte hisselerinin değerlenmesi, Amerikalı teknoloji devini 1 trilyon dolar piyasa değerine biraz daha yaklaştırdı. Bugünkü açıklama sonrası şirketin piyasa değeri 935 milyar dolara ulaştı.

Son dönemdeki yükselişiyle Amazon arayı kapatmış olsa da, bu son artışın ardından Apple, 1 trilyon dolar değere ulaşma yarışında yeniden favori haline geldi.

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