Apple'ın son bombası iPhone 9'a ait ilk görüntü ortaya çıktı!

Forbes'in aksesuar üreticisi Ghostek'ten aldığı şemalar, Apple'ın bizzat kendi çizdiği şemalar olmayabilir. Ancak Ghostek'in kılıflar için tasarım bilgisini almış olma ihtimali var. Aynı kaynağın daha önce Samsung Galaxy S9'u başarıyla tahmin ettiğini de söyleyelim.
Sızıntında görünen, şimdilik iPhone XI Plus adıyla anacağımız telefon, 6,5 inç ekrana sahip. 157.2 x 77.1mm ölçülerindeki telefon, 158.4 x 78.1mm'lik iPhone 8'den biraz daha küçük. Bununla birlikte iPhone XI Plus'ın kasası alümünyum değil, çelik. Bu yüzden 202 gram ile biraz daha ağır.
Tasarım olarak iPhone X'i andıran iPhone XI Plus'ın bir çentiği de var. Forbes, telefondaki üç lens hakkında birçok şey söylüyor ancak gördüğümüz yuvaların biri flaş da olabilir. iPhone X'te bu üç yuvanın biri flaşa aitti ve üç kameranın iPhone'a 2019'dan önce gelmeyeceği iddia ediliyor.
iPhone 9'a geçecek olursak, Forbes'e göre bu telefon sadece "iPhone" adıyla anılacak. iPhone XI Plus'a göre çentiği biraz daha büyük olan bu telefonun arka yüzünde tek bir kamera var. Daha önceki dedikoduların da söylediği gibi 6,1 inç ekrana sahip iPhone 9, 147.12 x 71.52mm ölçülerine sahip. Forbes'e göre iPhone 9, birinci nesil Face ID teknolojisiyle gelecek. iPhone XI ve iPhone XI Plus ise Face ID'nin ikinci neslini kullanacak. Ancak bu bilginin kaynağı biraz şüpheli; bu yüzden şüpheyle yaklaşmakta fayda var.
Çizimler ise gerçeği yansıtıyor olabilir. Yine de Apple, Eylül'deki tanıtıma kadar değişiklik yapabilir.
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