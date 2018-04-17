Apple’ın yapamadığını O yapacak!

Rekabet düzeyinin hayli yüksek olduğu sektörlerin başında akıllı telefon pazarının geldiğini söylemek, yanlış olmayacaktır. Keza bu alanda yarışan şirketlere baktığımızda, milyarlarca dolara ulaşan yatırımlar görmek de mümkün. Fakat her zaman en büyük yatırımı yapmak, en yeni teknolojiyi kullanıcılara sunmak için yeterli olmayabiliyor.

Keza Apple ve Samsung gibi sektörün dev isimlerinin bile randımanlı olarak kullanamadığı bir teknoloji Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo tarafından kullanılacak.

Apple ve Samsung geçtiğimiz yıl satışa sundukları amiral gemisi modellerinde parmak izi okuyucusunu ekranın altına taşıyabilmek için yoğun mesai harcadılar. Sektörün iki dev isminin yapamadığını ilk olarak Qualcomm hayata geçirmişti.

Vivo tarafından kullanılan bu teknoloji daha sonra Huawei Mate RS Edition’da karşımıza çıktı. Şimdi ise bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, ekran altı parmak izi okuyucusu için yeni bir patent aldı.

Oppo’nun altığı ekran altı parmak izi okuyucusu, rakiplerininkinden farklı olarak kısıtlı bir bölgede işlev görüyor. Yani kalkıp da parmağınızı ekranın orta kısmına bastırırsanız, sistem bunu algılamıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun aşağıdan 3’te 1’lik bölümünü kapsayacak şekilde yerleştirilmiş. Aynı zamanda bu parmak izi okuyucusunun telefonun kilidini açmak haricinde, mobil ödeme işlemlerinde kullanılması da ön görülüyor. En azından patent görsellerinden çıkan bilgiler bu yönde.

Oppo’nun yeni parmak izi okuyucusunu hangi modelinde kullanacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat bu muhtemelen üst segmente hitap eden bir cihaz olacaktır.

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