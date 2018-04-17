HABER

Apple’ın yapamadığını O yapacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.04.2018 08:36 | Son Güncelleme

Apple ve Samsung gibi sektörün dev isimlerinin bile randımanlı olarak kullanamadığı bir teknoloji Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo tarafından kullanılacak.

Apple’ın yapamadığını O yapacak!

Rekabet düzeyinin hayli yüksek olduğu sektörlerin başında akıllı telefon pazarının geldiğini söylemek, yanlış olmayacaktır. Keza bu alanda yarışan şirketlere baktığımızda, milyarlarca dolara ulaşan yatırımlar görmek de mümkün. Fakat her zaman en büyük yatırımı yapmak, en yeni teknolojiyi kullanıcılara sunmak için yeterli olmayabiliyor.

Keza Apple ve Samsung gibi sektörün dev isimlerinin bile randımanlı olarak kullanamadığı bir teknoloji Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo tarafından kullanılacak.

Apple ve Samsung geçtiğimiz yıl satışa sundukları amiral gemisi modellerinde parmak izi okuyucusunu ekranın altına taşıyabilmek için yoğun mesai harcadılar. Sektörün iki dev isminin yapamadığını ilk olarak Qualcomm hayata geçirmişti.
Vivo tarafından kullanılan bu teknoloji daha sonra Huawei Mate RS Edition’da karşımıza çıktı. Şimdi ise bir diğer Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, ekran altı parmak izi okuyucusu için yeni bir patent aldı.

Oppo’nun altığı ekran altı parmak izi okuyucusu, rakiplerininkinden farklı olarak kısıtlı bir bölgede işlev görüyor. Yani kalkıp da parmağınızı ekranın orta kısmına bastırırsanız, sistem bunu algılamıyor. Parmak izi okuyucusu telefonun aşağıdan 3’te 1’lik bölümünü kapsayacak şekilde yerleştirilmiş. Aynı zamanda bu parmak izi okuyucusunun telefonun kilidini açmak haricinde, mobil ödeme işlemlerinde kullanılması da ön görülüyor. En azından patent görsellerinden çıkan bilgiler bu yönde.

Oppo’nun yeni parmak izi okuyucusunu hangi modelinde kullanacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat bu muhtemelen üst segmente hitap eden bir cihaz olacaktır.

Xiaomi Mi A2, 25 Nisan’da geliyor!

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Antalya'da korkutan deprem! Antalya'da korkutan deprem!
Ülke karıştı! Ortalık savaş alanına döndüÜlke karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Apple Samsung oppo

En Çok Okunan Haberler

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Ali Özbir'den 'Esra Erol' yorumuna sert cevap!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

Açıköğretim sınavında skandal soru! Eski CHP milletvekili Onur o soruya ateş püskürdü!

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Okulda iğrenç olay!

Okulda iğrenç olay!

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Survivor 2018'de kim elendi? Elenen isimden Survivor'a duygusal veda

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Aydın'da atanamayan genç öğretmen intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

Samsung'tan eşi benzeri olmayan telefon

500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

500 yeni hızlı şarj istasyonu açıyor!

Tesla Model 3’e rakip geldi : 2020 Lexus CT

Tesla Model 3’e rakip geldi : 2020 Lexus CT

Alman üreticileri Asya’da kazanıyor!

Alman üreticileri Asya’da kazanıyor!

MediaTek, Asya’da ilk sırada

MediaTek, Asya’da ilk sırada

Mercedes-AMG C63 yenilendi

Mercedes-AMG C63 yenilendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.