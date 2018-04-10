İşte yeni iPhone'la ilgili gündem yaratacak o bilgiler...

Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!

1 / 46 Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Huawei P20 Pro, arka kısmında 40 Megapiksel, 20 Megapiksel ve 8 Megapiksel olmak üzere üç kameraya ev sahipliği yapıyor. Yani Apple aslında dünyada bir ilki yapmıyor.

2 / 46 Diğer yandan Apple'ın bu yıla damga vuracak telefonları da 2018'de muhtemelen bu telefon modelleri olacak. Modellerin arasındaki en büyük fark ise ekran büyüklükleri olacak.

3 / 46 Gelelim ülkemizde en çok satan telefonlara... Türkiye'de satışa sunulan ve yoğun ilgi gören bu telefonların kimisi düşük fiyatıyla büyük ilgi görürken, kimi de yüksek fiyatına rağmen kapış kapış satıyor! İşte Türkiye'nin en çok ilgi gören telefonları...

4 / 46 Samsung Galaxy Note 8 Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 6.3 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

5 / 46 Samsung Galaxy Note 8 Depolama hafızası: 64/128/256 GB Bellek: 6 GB RAM

6 / 46 Samsung Galaxy Note 8 Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

7 / 46 Samsung Galaxy Note 8 Fiyatı: 4199 TL

8 / 46 Nokia 2 Nokia 2, sahip olduğu özellikler ve fiyatı ile uygun fiyatlı bir telefon arayanlara hitap ediyor. 5 inç boyutlu LTPS LCD ekrana sahip olan telefon, 1280 x 720 ekran çözünürlüğüne ve Gorilla Glass 3 koruma teknolojisine sahip.

9 / 46 Telefon, tek parça alüminyum kasaya ve arka kısımda ise polikarbon malzemeye sahip. Bu sayede fiziksel olarak dayanıklı bir tasarım sunuyor.

10 / 46 Nokia 2 modeli, Qualcomm’un giriş seviyesi için ürettiği MSM8909v2 kod numaralı Snapdragon 212 işlemcisine ve Adreno 304 grafik birimine sahip. 4 çekirdekli olan bu işlemci 1.3 Ghz frekans hızına sahip. 1 GB DDR3 tipi RAM ve 8 GB dahili hafıza ile gelen telefon, MicroSD kart desteği ile 128 GB ilave alan sunabiliyor. Fiyat ise 699 TL.

11 / 46 Huawei P10 Plus Ağırlığı: 165 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

12 / 46 Huawei P10 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

13 / 46 Huawei P10 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: Biri 20 MP diğeri 12 MP çift kamera

14 / 46 Huawei P10 Plus Fiyatı: 2599 TL

15 / 46 iPhone 7 Plus Ağırlığı: 188 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1080x1920 piksel çözünürlük

16 / 46 iPhone 7 Plus Depolama hafızası: 32/128/256 GB Bellek: 3 GB RAM

17 / 46 iPhone 7 Plus Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

18 / 46 iPhone 7 Plus Fiyatı: 3785 TL

19 / 46 2017 yılının en büyük trendi haline gelen ve artık sektörde standart haline gelen 18:9 ekranla gelen model, 5,7 inç büyüklüğünde ve 1440x720p çözünürlüğünde bir ekrana sahip. İşlemci tarafında Snapdragon 435 kullanılan GM 8 modelinde 3/4 GB RAM ve 32/64 GB micro SD destekli dahili hafızaya yer verilmiş. Kamera özelliklerine baktığımızda ise arka tarafta 13 Megapiksellik bir kamera göze çarparken ön taraftaysa yine 13 Megapiksellik flaşlı bir kamera dikkat çekiyor. Fiyat 1099 TL...

20 / 46 LG G6 Ağırlığı: 163 gram Ekran çözünürlüğü: 5.7 inç ekran, 1440x2880 piksel çözünürlük

21 / 46 LG G6 Depolama hafızası: 32/64/128 GB Bellek: 4 GB RAM

22 / 46 LG G6 Ön kamera: 5 MP Arka kamera: 13 mP

23 / 46 LG G6 Fiyatı: 2299 TL

24 / 46 HTC U11 Ağırlığı: 169 gram Ekran çözünürlüğü: 5.5 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

25 / 46 HTC U11 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

26 / 46 HTC U11 Ön kamera: 16 MP Arka kamera: 12 MP

27 / 46 HTC U11 Fiyatı: 2699 TL

28 / 46 Sony Xperia XZ Premium Ağırlığı: 195 gram Ekran çözünürlüğü: 5.46 inç ekran, 3840x2160 piksel çözünürlük

29 / 46 Sony Xperia XZ Premium Depolama hafızası: 64 GB Bellek: 4 GB RAM

30 / 46 Sony Xperia XZ Premium Ön kamera: 19 MP Arka kamera: 13 mP

31 / 46 Sony Xperia XZ Premium Fiyatı: 2990 TL

32 / 46 Samsung Galaxy S8 Plus Ağırlığı: 173 gram Ekran çözünürlüğü: 6.2 inç ekran, 1440x2960 piksel çözünürlük

33 / 46 Samsung Galaxy S8 Plus Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

34 / 46 Samsung Galaxy S8 Plus Ön kamera: 8 MP Arka kamera: 12 mP

35 / 46 Samsung Galaxy S8 Plus Fiyatı: 3499 TL

36 / 46 Nokia 8 Ağırlığı: 160 gram Ekran çözünürlüğü: 5.3 inç ekran, 1440x2560 piksel çözünürlük

37 / 46 Nokia 8 Depolama hafızası: 64/128 GB Bellek: 4/6 GB RAM

38 / 46 Nokia 8 Ön kamera: 13 MP Arka kamera: Her biri 13 MP çift kamera

39 / 46 Nokia 8 Fiyat: 2799 TL

40 / 46 iPhone X Ağırlığı: 174 gram Ekran çözünürlüğü: 5.8 inç ekran, 1125x2436 piksel çözünürlük

41 / 46 iPhone X Depolama hafızası: 64/256 GB Bellek: 3 GB GB RAM

42 / 46 iPhone X Ön kamera: 7 MP Arka kamera: Her biri 12 MP çift kamera

43 / 46 iPhone X Fiyatı: 6199 TL

44 / 46 iPhone X'in ardından Apple'ın yeni bombası çok yakında karşımıza çıkıyor. Daha şimdiden pek çok özelliği belli olan yeni iPhone'da Apple ilk kez bakın ne yapıyor?

45 / 46 iPhone X'lerle iki kameraya geçiş yapan ve büyük ses getiren Apple bu kez arka yüzde üç kamerayla birlikte geliyor. 12 megapiksellik sensörlerin kullanılacağı üçlü kamera sisteminde Apple, 6P lens tasarımını kullanacak.