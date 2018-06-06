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Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Apple’ın WWDC 2018 etkinliğinde tanıttığı iOS 12 ile birlikte iPhone’lar bazı önemli özellikler kazandı. Ancak bazı özellikler App Store’da yer alan üçüncü parti uygulamaları deyim yerindeyse öldürdü. İşte İOS 12’nin öldürdüğü o uygulamalar.

Apple İOS 12 ile bu uygulamaları ‘öldürdü!’

Apple İOS 12 WWDC 2018 etkinliğinde tanıttı. Tanıtım akşamı her ne kadar sönük geçse de İOS 12 Beta sürümünü kuran geliştiriciler İOS 12’nin birçok gizli kalmış özelliğini bizlerle paylaştı. Ancak İOS 12 bazı özellikleri birçok İOS uygulama geliştiricisini deyim yerindeyse bitirdi.

SİRİ KISAYOLLARI IFTTT’Yİ YOK ETTİ

İOS 12’nin en önemli yeniliklerinden biri olan Siri’nin Kısayollar uygulaması işleri oldukça kolaylaştırıyor. 3. Parti uygulamalarla çalışarak kişinin düzenini takip eden ve gerçek bir asistan gibi çalışan yeni nesil Siri sayesinde platformlar arası etkileşim sunan IFTTT ikinci plana düştü.

AR DESTEKLİ MEASURE CETVEL UYGULAMALARINI SİLDİ

İOS 12’nin Measure yani Ölçüm uygulaması, App Store’daki tüm ölçüm uygulamalarını tek bir celsede sildi. ARKit 2.0 desteği ile gelen ve arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak kesin ölçüm bilgileri sunan Measure uygulaması, 3. Parti cetvel uygulamalarını zor durumda bıraktı.

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SKYPE OUT FACETİME İN!

İOS 12 ile birlikte FaceTime’a gelen grup FaceTime özelliği sayesinde maksimum 32 kişiyle birlikte görüntülü görüşme yapılabiliyor. Bu da Skype ve Google Hangouts gibi popüler görüntülü görüşme uygulamaların İOS kullanıcıları tarafından artık tercih edilmeyeceği demek. Tabi Skype’tan ve Google Hangouts’tan vazgeçmeyen İOS kullanıcıları olacaktır ama Apple’ın FaceTime yeniliği zamanla onların da ilgisini çekebilir.

RAHATSIZ ETME MODU PLANLAMA UYGULAMALARININ PLANLARINI BOZDU

İOS 12’nin odaklandığı noktalardan biri olan rahatsız etme modu artık daha efektif çalışıyor. Yapay zeka ve Siri sayesinde lokasyona göre otomatik olarak rahatsız etme moduna geçen İOS 12’li iPhone’lar, bundan böyle uyku uygulamalarına ve planlama uygulamalarına gereksinim duymayacak.

BİTMOJİ İLE ANİMOJİ BİRLEŞTİ MEMOJİ OLDU

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Animoji’ye alternatif olarak çıkan Bitmoji, İOS kullanıcılarına tıpkı Samsung’un AR Emoji’si gibi kendi emojilerini oluşturmalarına imkan tanıyordu. Apple’da Bitmoji’nin potansiyeli görmüş olacak ki İOS 12’ye Bitmoji’yi temel alan memoji özelliğini ekledi. Böylece iPhone X kullanıcıları için Bitmoji’nin bir esprisi kalmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS 12 wwdc 2018

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