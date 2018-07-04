Apple iPad Pro bir ilk ile gelecek!

Apple’ın tablet dünyasına kazandırdığı en büyük değerlerden biridir iPad. Steve Jobs ilk iPad ile sahneye çıktığında tüm dünya şaşırmıştı. O ilk model büyük yeniliklere imza atıyordu. Ondan sonra çıkan tüm iPad’ler ilk iPad’teki heyecanın yarısını bile yaratamadı. Bu makus talih yeni nesil iPad Pro ile bozulacak gibi.
Steven Troughton-Smith adındaki bir İOS geliştiricisi, İOS 12’nin kodlarına inceleme yaparken ilginç bir şey ile karşılaştı. Smith, kodların birinde iPad Pro’ya özel olarak geliştirilen animoji kiti olan AvatarKit’e rastladı. Animoji bildiğiniz üzere Face ID ile çalışan bir özellik. Bu kit’in iPad kodlarında rastlanması önümüzdeki yıl Face ID’li bir iPad Pro modeliyle karşılaşacağımızın en büyük kanıtı.
Face ID kullanan bir tablet henüz piyasada yok. Apple bu yönüyle tablet dünyasındaki bir ilki daha gerçekleştirecek ve yüz tanıma özelliğini kullanan iPad Pro’yu sevenleriyle buluşturacak. Üstelik yeni iPad Pro bununla da yetinmeyecek.
iPhone X gibi çentikli bir tasarımla gelip gelmeyeceği bilinmeyen yeni iPad modeli hakkında bilinen bir gerçek var ki o da; iPad Pro’nun daha ince çerçevelere sahip olacağı. Face ID’ye geçmesiyle beraber Touch ID’yi kaldıracak olan Apple, bu sayede çerçevelerden de kurtulacak. Face ID’li iPad Pro’nun tanıtım tarihi ise Eylül ayını işaret ediyor. Apple işi tabletin Eylül’deki etkinlikte, yeni nesil iPhone modelleriyle birlikte tanıtılması muhtemel.
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