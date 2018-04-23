Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'

Apple’dan iPhone 5s'e iOS 12 sürprizi... İOS 11 güncellemesini alan en eski iPhone modeli olan iPhone 5s'in İOS 12'ye güncellenmeyeceği düşünülürken sürpriz bir sızıntı tüm dengeleri alt üst etti. Sızıntıya bakılırsa iPhone 5s'in ömrü hala bitmiş değil.

İOS 12 YÜKLÜ İPHONE 5S ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu İOS 12 sızıntısı Apple’ın tarayıcısı Safari'nin WebKit motorunda ortaya çıktı. Motorun içinde yer alan bir testte İOS 12 yüklü iPhone 5s'in adı yer aldı. Bu iPhone 5s’in ölmeyeceğinin en büyük işareti olsa gerek.

İPHONE 5S İOS 12'Yİ ALABİLİR AMA...

İOS 12 yüklü iPhone 5s emareleri Apple'ın İOS 12'yi şimdilik test ettiğinin bir kanıtı. Ancak Apple sistemsel sorunlar ile karşılaşıp güncellemenin iPhone 5s kullanıcılarını mutsuz edeceğine kanaat getirirse iPhone 5s kullanıcıları İOS 11 ile yetinmek zorunda kalabilir. Bakalım Haziran ayındaki WWDC 2018 (Dünya Geliştiriciler Konferansı) etkinliğinde iPhone 5s'in adını görebilecek miyiz?