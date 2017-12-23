Apple iPhone X inceleme

Üründe kullanılan cam ve metal malzemeler, onu elinize aldığınızda premium bir ürün tuttuğunuzu fazlasıyla hissettiriyor. IP67 suya ve toza karşı dayanıklılık sertifikası da bulunan ürün, Apple’ın da tavsiye ettiği gibi iyi bir kılıfla kullanılmalı. Bu sayede muhtemel kazalarda yaşanabilecek ciddi zararların önüne geçebilirsiniz. Face ID demişken, evet bu yeni ürün, ön tarafta fiziksel bir tuşa, yani Touch ID’ye sahip değil. Onun yerine ön üst kısımda konumlandırılan Face ID sistemi sayesinde yüzünüzü tanıtarak telefonunuzu açabiliyor ve güvenle kullanabiliyorsunuz. Bu sistemin düzgün çalışmadığı yönünde birçok haber gelse de, yaptığımız testlerde can sıkıcı bir sonuçla karşılaşmadık. Öte yandan, böyle bir sorun yaşamanız durumunda, şifre yazarak da cihaz kilidini açabiliyorsunuz.

Telefonun 5.8 inç değerdeki OLED ekranı, önceki iPhone modellerine kıyasla daha yüksek bir parlaklık değerine sahip. Ayrıca 2436 x 1125 çözünürlük ile oyunlarda ve videolarda başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabii an itibarıyla bazı oyun ve uygulamaların iPhone X ekranıyla uyumlu çalışmadığını, yakında gelecek güncellemelerle de bu sorunların ortadan kaldırılacağını söyleyebiliriz. iPhone X, Apple’ın yeni A11 Bionic çipiyle geliyor. AnTuTu testlerindeki sonuçlar, 200 bini aşkın puan ile iPhone X’in an itibarıyla en performanslı akıllı telefon olduğunu gösteriyor. Yaptığımız oyun testlerinde de cihazın gerçekten çok akıcı bir performans sunduğunu gördük.

Dual kamera sistemiyle net çekimler

Cihazın arka tarafına baktığımızda, dual piksel kamera sistemini görüyoruz. 12MP değerdeki iki kamerada da optik görüntü sabitleme sistemi var ve çok net fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ayrıca 60 FPS’de 4K video çekimleri de mümkün. Apple’ın en çok ön plana çıkardığı kamera detayı ise, çeşitli efektlere vererek stüdyoda çekilmiş hissi uyandırabilen portre fotoğraflar. Ön tarafta yer alan 7MP kameranın da hem görüntülü görüşmeler hem de net selfie’ler için başarılı bir çözüm ortağı olduğunu belirtelim.