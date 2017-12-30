Apple itiraf etti, özür diledi... İndirim yapacak

Pil ömrünün azalmasına bağlı olarak meydana gelebilecek beklenmedik kapanmaların önüne geçmek için eski model iPhone telefonları yavaşlattığını kabul eden Apple, internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.
Batarya değişimlerinde 50 dolarlık indirim yapılacağını açıklayan Apple, batarya değişim fiyatının 79 dolardan 29 dolara indirileceğini belirtti.
Apple, ayrıca, 2018'de, kullanıcıların bataryaların durumunu daha iyi takip etmeleri için işletim sisteminde güncelleme yapılacağını duyurdu.
Şirket, geçen günlerde, eskidiğinde ya da şarjı azaldığında bataryanın aniden kapanmasını önlemek için iPhone 6, 6S, SE ve 7 modellerini yavaşlattığını kabul etmişti. Açıklamanın ardından, ABD’nin farklı eyaletlerinden Apple hakkında toplu ve bireysel davalar açılmıştı.
APPLE'A 1 TRİLYON DOLARLIK DAVA
iPhone'ları bilerek yavaşlatan Apple'a karşı ciddi bir tepki oluşurken, Violetta Mailyan ve bir grup avukat ise Apple’a açtıkları davada rekor bir tazminat talebinde bulundu. Mailyan, cihaz yavaşlatma sebebi ile Apple’dan 999,999,999,000 dolar (Yaklaşık 4 trilyon TL) talep ediyor.
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