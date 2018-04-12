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Apple kamera tarafında üçlü çektirebilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Arka tarafında 3 kameranın yer aldığı bir iPhone’a ne dersiniz?

Apple kamera tarafında üçlü çektirebilir!

Arka tarafında 3 kameranın yer aldığı bir iPhone’a ne dersiniz? Bir süre önce yaptığımız incelememizde size Huawei’nin yeni amiral gemisi modeli P20’nin detaylarını sunmuştuk. Zira bu telefonun arka tarafında 3 kameradan oluşan özel bir sistem yer alıyor ve bir nevi önümüzdeki dönemde çıkacak telefonlar için de işaret fişeği yakıyor diyebiliriz.

Evet, evet, son birkaç yıldır arka tarafta yer verilen biri normal diğeri de geniş açılı ya da daha iyi ışık alan dual kamera sistemleri de artık normalleşti diyebiliriz. Eh, öyleyse arka tarafta konumlandırılan 3 kameralı yeni sistemleri beklemeye başlayabiliriz. Gelen söylentilere göre Apple da bu tarafta bazı düşüncelere sahip. Firmanın Eylül 2018’de gerçekleştireceği etkinlikte tanıtacağı iPhone’larından bir tanesinde 3 kameradan oluşan sistemin olması muhtemel. Eğer bu sene olmazsa, 2019 yılında çıkacak iPhone’da bu sistemin kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
İsmi açıklanmayan endüstri kaynaklarının Tayvan medyasına verdiği bilgilere göre Apple, arka tarafta 3’lü kamera sistemi üzerine prototipler hazırlıyor. Bu sistem sayesinde gelişmiş görüntü sabitleme özelliği, 5X optik zoom, karanlıkta daha detaylı çekim imkanı, daha akıcı 4K video çekim kabiliyeti gibi unsurlardan söz ediliyor.

Tekrar etmek gerekirse, bu hamlenin 2018’de yapılması olası, ancak sektörün tecrübeli isimlerine göre 2019 yılı daha muhtemel.

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Anahtar Kelimeler:
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