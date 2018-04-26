Apple kararından dönüyor: iPhone SE 2’de kulaklık sürprizi!

iPhone SE 2 ne zaman çıkacak belli değil. Ancak şu sıcak günlerde, iPhone SE 2 sızıntıları fazlaca artmış durumda. Bu sızıntılardan en önemlisi bugün ortaya çıktı. Daha önce iPhone X gibi çentikli bir ekran ile geleceği söylenen iPhone SE 2, internete sızdırılan yeni fotoğraflarına bakılırsa beklenildiği gibi gelmeyecek.

İPHONE SE 2 İPHONE SE’DEN FARKLI OLMAYACAK AMA…

Fotoğraflardaki iPhone SE 2, tasarım anlamında Phone SE’den pek farklı değil. Ancak iPhone SE 2’nin arka tarafını tamamen camdan oluşan bir tasarıma sahip. Bu camlı tasarım, iPhone SE 2’de kablosuz şarj olacağının en büyük işareti.

İPHONE SE 2’DE 3.5 MM JACK GİRİŞİ YER ALACAK

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerinde 3.5 mm jack girişini kaldırmıştı hatırlarsanız. Buna rağmen şirket iPhone SE’de kulaklık girişine yer vermişti. Apple’ın yeni iPhone SE modelinde ise 3.5 mm jack girişini kaldırması bekleniyordu. Fakat fotoğraflarda görülen iPhone SE 2’de 3.5mm’lik jack girişi aynen yerinde duruyor. Anlaşılan Apple bu kararından dönmüş. Bizce kulaklık girişini kaldırmamak çok doğru bir karar.

İPHONE SE 2 ÖZELLİKLERİ VE ÇIKIŞ TARİHİ

iPhone SE 2’de Apple A10 Fusion işlemcisi, geliştirilmiş bir arka ve ön kamera, daha hızlı çalışan bir parmak izi sensörü olması bekleniyor. İOS işletim sistemine sahip akıllı telefonun Haziran ayında düzenlenecek olan WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılması öngörülüyor.

