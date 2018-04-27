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Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.04.2018 23:06 | Son Güncelleme

Apple iPhone’ların isimlerini değiştirme kararı aldı. Buna göre Apple iPhone 11 ve iPhone 12 gibi numerik isimlendirmeleri bırakacak. Onun yerine iPhone XL, iPhone Plus ve iPhone XL Plus gibi alfabetik isimleri kullanacak.

Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!

Apple başta sona tüm iPhone’ları iPhone 4, 5, 6 gibi rakamlarla isimlendirdi; ta ki iPhone X’e kadar. iPhone X tüm büyüyü bozdu ve Apple numerik isimlendirme politikasını iPhone X ile birlikte değiştirdi. Bugün ortaya çıkan yeni bir rapora göre, Apple numerik isimlendirme politikasını tamamen bırakma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

APPLE İPHONE’LARDAKİ NUMERİK İSİMLERİ BIRAKACAK

Raporda Apple’ın iPhone modellerinde yeni bir isimlendirmeye gideceği açık açık yazıyor. Buna göre, Apple iPhone 4, 5, 6 gibi isimleri bir sonraki iPhone modeli ile bırakacak. Bunun yerine iPhone Plus, iPhone XL ve iPhone XL Plus gibi rakamlardan arındırılmış isimler karşımıza çıkacak.

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APPLE’IN İSİM KARARI TELAFFUZU KOLAYLAŞTIRACAK ANCAK…

Eğer raporda yazanlar doğru ise alınan karar çok olumlu gibi görünüyor. Zira bundan yıllar sonra iki rakamlı veya üç rakamlı iPhone isimlerini hem yazmak hem de telaffuz etmek oldukça zor olacaktı. Tabi bu durum Apple’a zarar da getirebilir. Zira iPhone 5, 6 gibi isimlerin popülaritesi oldukça yüksek. Bu isimlendirmenin bozulması insanlardaki iPhone algısını değiştirebilir.

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Apple iPhone iPhone X

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