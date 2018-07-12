Apple Macbook Pro’ları sil baştan değiştirdi! İşte 2018 model Macbook Pro’lar…

Apple Macbook Pro’un geçtiğimiz ay gerçekleştirilen WWDC 2018 etkinliğinde yenilenmesi bekleniyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı ve WWDC 2018 adına yakışır şekilde donanımsal hiçbir tanıtım olmadan geçti gitti. WWDC 2018’i boş geçen Apple, işi bahara bırakmadı. Cupertinolu şirket, yaptığı duyuruyla 13 inçlik ve 15 inçlik Macbook Pro modellerini sürpriz bir şekilde yeniledi. Intel’in 8.nesil işlemcileriyle performans arttıran Macbook Pro’ların bellekten piline hatta klavyesine kadar birçok donanımı değişti.
Macbook Pro (13 inç)’ten başlayalım. Yeni nesil Macbook Pro’nun eDRAM değeri artık iki katına çıkartılarak 64 MB’a yükseltilmiş. Yeni nesil Macbook Pro’nun modele göre değişen i5 ve i7 işlemcileri ise artık daha hızlı. Intel’in 2,7 GHz hızında çalışan en yeni işlemcileri Turbo Boost ile 4,5 GHz hızına kadar çıkabiliyor. 13 inçlik Mac bilgisayarının depolama seçenekleri ise 1 TB ve 2 TB olarak güncellenmiş. Yeni Macbook’ların en önemli yeniliklerinden biri de güvenlik kısmında.
Apple tarafından tasarlanan T2 çipi artık Macbook’larda da kullanılıyor. T2 çipi sayesinde güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı çıkartmaması beklenen cihazlar, ekran tarafında da iPhone’larda bulunan ve ortam aydınlatmasına göre ekranın beyaz dengesini ayarlanan True Tone ekran teknolojisiyle geliyor.
15 inç Macbook Pro’ya gelelim. Macbook Pro’nun büyük modeli i5 ve i7 işlemci seçeneklerinden sıyrılıyor ve artık i9 işlemcili bir model ile karşımıza çıkıyor. Performans konusunda tam bir canavar olacak olan yeni nesil 15 inç Macbook Pro’nun işlemcileri 4,8 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Depolama konusunda da bir güncelleme alan 2018 model Macbook Pro, 2 TB ve 4 TB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği sunuyor. Yenilenen Macbook Pro’ların tüm özellikleri ise şöyle:
2018 Macbook Pro modelleri yeni Klasik Kahve, Gece Mavisi ve Siyah renk seçeneklerine sahip kılıflarıyla birlikte apple.com/tr adresinde satışa çıktı. Yeni Macbook Pro modellerinin fiyatları ise 13 inçlik model için 10.999 TL, 15 inçlik model için ise 14.999 TL. Yeni Macbook Pro’lar ilerleyen günlerde diğer mağazalarda da satışa çıkacak.
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