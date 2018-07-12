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Apple Macbook Pro’ları sil baştan değiştirdi! İşte 2018 model Macbook Pro’lar…

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.07.2018 19:58 | Son Güncelleme

Apple, uzun zamandır yenilenmeyen 13 ve 15 inçlik Macbook Pro modellerini 2018’e güncelledi. Yeni Macbook Pro modelleri Apple’ın resmi duyurusuyla ülkemizde de satışa çıktı.

Apple Macbook Pro’ları sil baştan değiştirdi! İşte 2018 model Macbook Pro’lar…

Apple Macbook Pro’un geçtiğimiz ay gerçekleştirilen WWDC 2018 etkinliğinde yenilenmesi bekleniyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı ve WWDC 2018 adına yakışır şekilde donanımsal hiçbir tanıtım olmadan geçti gitti. WWDC 2018’i boş geçen Apple, işi bahara bırakmadı. Cupertinolu şirket, yaptığı duyuruyla 13 inçlik ve 15 inçlik Macbook Pro modellerini sürpriz bir şekilde yeniledi. Intel’in 8.nesil işlemcileriyle performans arttıran Macbook Pro’ların bellekten piline hatta klavyesine kadar birçok donanımı değişti.

13 İNÇ MACBOOK PRO 2018’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Macbook Pro (13 inç)’ten başlayalım. Yeni nesil Macbook Pro’nun eDRAM değeri artık iki katına çıkartılarak 64 MB’a yükseltilmiş. Yeni nesil Macbook Pro’nun modele göre değişen i5 ve i7 işlemcileri ise artık daha hızlı. Intel’in 2,7 GHz hızında çalışan en yeni işlemcileri Turbo Boost ile 4,5 GHz hızına kadar çıkabiliyor. 13 inçlik Mac bilgisayarının depolama seçenekleri ise 1 TB ve 2 TB olarak güncellenmiş. Yeni Macbook’ların en önemli yeniliklerinden biri de güvenlik kısmında.

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Apple tarafından tasarlanan T2 çipi artık Macbook’larda da kullanılıyor. T2 çipi sayesinde güvenlik konusunda hiçbir sıkıntı çıkartmaması beklenen cihazlar, ekran tarafında da iPhone’larda bulunan ve ortam aydınlatmasına göre ekranın beyaz dengesini ayarlanan True Tone ekran teknolojisiyle geliyor.

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15 İNÇ MACBOOK PRO 2018’İN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

15 inç Macbook Pro’ya gelelim. Macbook Pro’nun büyük modeli i5 ve i7 işlemci seçeneklerinden sıyrılıyor ve artık i9 işlemcili bir model ile karşımıza çıkıyor. Performans konusunda tam bir canavar olacak olan yeni nesil 15 inç Macbook Pro’nun işlemcileri 4,8 GHz hızına kadar çıkabiliyor. Depolama konusunda da bir güncelleme alan 2018 model Macbook Pro, 2 TB ve 4 TB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği sunuyor. Yenilenen Macbook Pro’ların tüm özellikleri ise şöyle:

13 İNÇ MACBOOK PRO 2018 ÖZELLİKLERİ

    • 2.7 GHz’e kadar dört çekirdekli Intel Core i5 ve i7 işlemciler, 4.5 GHz’e kadar Turbo Boost ve iki kat daha fazla eDRAM
  • Entegre Intel Iris Plus Graphics 655 ve 128 MB eDRAM
  • 2 TB’a kadar SSD depolama alanı
  • True Tone ekran teknolojisi
  • Apple T2 çip
  • Touch Bar ve Touch ID

15 İNÇ MACBOOK PRO 2018 ÖZELLİKLERİ

    • 2.9 GHz’e kadar 6 çekirdekli Intel Core i7 ve Core i9 işlemciler ve 4.8 GHz’e kadar Turbo Boost
  • 32 GB’a kadar DDR4 bellek 
  • Her yapılandırmada 4 GB video belleğine sahip güçlü ayrık Radeon Pro grafik işlemcisi
  • 4 TB’a kadar SSD depolama alanı
  • True Tone ekran teknolojisi
  • Apple T2 çip 
  • Touch Bar ve Touch ID

13 İNÇ VE 15 İNÇ MACBOOK PRO 2018 FİYATI

2018 Macbook Pro modelleri yeni Klasik Kahve, Gece Mavisi ve Siyah renk seçeneklerine sahip kılıflarıyla birlikte apple.com/tr adresinde satışa çıktı. Yeni Macbook Pro modellerinin fiyatları ise 13 inçlik model için 10.999 TL, 15 inçlik model için ise 14.999 TL. Yeni Macbook Pro’lar ilerleyen günlerde diğer mağazalarda da satışa çıkacak.


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Apple macbook pro 2018 MacBook Pro

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