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Apple Music vs Spotify

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.03.2018 15:33 | Son Güncelleme

Çevrimiçi müzik dinleme servisi denilince akla gelen iki servis olan Apple Music ve Spotify arasındaki yarış hızla devam ediyor.

Apple Music vs Spotify

Bir tarafta çevrimiçi müzik dinleme servislerinin en popüleri Spotify, diğer tarafta ise teknoloji devi Apple’ın emekleyen servisi Apple Music. İki arasındaki rekabet hızla devam ediyor. Peki bu rekabette son durum nedir? İşte Şubat 2018 verileri ile iki tarafında toplam kullanıcı sayısı verileri.

Apple, dün güncel Apple Music ücretli abone sayısını paylaştı. Açıklanan rakama göre an itibariyle Apple Music abone sayısı 38 milyona ulaştı. Şubat ayında 2 milyon yeni üye kazanan Apple Music %5 büyüme kaydetti. Bu hızlı artışın en büyük sebebi, Apple Music’in ilk 3 ay ücretsiz olarak sunulması. Yetişmeye çalıştığı rakibi Spotify’da ise bu rakam 71 milyon seviyesinde.

Ancak Spotify aslında 100 milyondan fazla insana hitap ediyor. Çünkü Spotify’ı ücretsiz olarak kullanmak da mümkün. Spotify, şarkı aralarında reklam dinletmek koşuluyla ücretsiz olarak da kullanılabiliyor.

İkili arasındaki rekabetin tekrar gündeme gelmesinin ise bir sebebi var. Bir taraftan Apple, piyasa değerinin 1 Trilyon Dolar olması için yarışıyor. Bu alandaki rakipleri Google ve Amazon. Spotify ise hisselerini borsada satışa çıkarmaya hazırlanıyor yani halka arz ediliyor. Dolayısıyla iki tarafın da borsada ilgi çekmek için agresif tavırlar içerisine girmesi mümkün.

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