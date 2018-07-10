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Apple Müzik kendi ülkesinde mutlu sona ulaştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 08:55 | Son Güncelleme

Spotify’ın en büyük rakibi olan Apple Müzik, ilk kez bir alanda Spotify’ı geçmeyi başardı. İşte rekabette son durum.

Apple Müzik kendi ülkesinde mutlu sona ulaştı

Spotify’ın uzun süre tek başına hüküm sürdüğü çevrimiçi müzik pazarına geçtiğimiz yıllarda Apple da ortak olmuştu. Ancak yıllardır bu pazarda olan Spotify’ın tahtını kolay kolay kaptırmaya niyeti yok. Yine de ABD’li şirket kendi ülkesinde ilk kez Spotify’a karşı büyük bir başarı yakalamayı başardı.

Digital News kaynaklı haberlere göre artık Apple Müzik ABD’de Spotify’dan daha fazla ücretli aboneye sahip. Geçtiğimiz dönemde servisin burada 20 milyon ücretli aboneye ulaştığı belirtilmişti. Dahası, Apple’ın platformu genel kullanım göz önüne ABD’de alındığında yine önde gözüküyor.

Her şeye rağmen Spotify dünya çapında 70 milyonu ücretli olmak üzere toplam 160 milyon kullanıcısı var ve bu konuda rakibinin önünde. Zira Apple dünya çapında toplam 45 milyon ücretli aboneye sahip ve ücretsiz abone kabul edilmiyor.

Her iki servisin de ülkemizde aylık 13.99 TL‘lik paketlerle sunulduğunu hatırlatalım.

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Apple Apple Müzik Spotify

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