Apple ne kadar vergi ödüyor

Hatırlanacağı üzere Trump bir ara kafayı Apple’a takmıştı. Tim Cook’a Apple’ın üretimini Çin yerine Amerika’da yapması için baskı yapan Amerika Başkanı sonrasında ise başka bir strateji izlemeye karar vermişti. Trump bu sefer de Apple’ın iş ortaklarını yine Amerikan kökenli firmalardan seçmesi istenmişti. Bu konuda Apple tarafından da bazı adımlar atılmış ve tedarikçilerin önemli bir bölümü Amerikan kökenli şirketlerden seçilmişti.

Bunların hepsi bir yana, Apple’ın sadece vergi ödeyerek bile Amerikan ekonomisine çok önemli bir katkıda bulunduğu ortaya çıktı. Keza Amerika kaynaklı bir raporda ortaya çıkan rakamlara göre, Cupertino merkezli şirket, ülkesine tam 350 milyar dolar vergi ödedi. Bu gerçekten çok muazzam bir rakam.

Bu arada şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Apple’ın şu an ki piyasa değeri yaklaşık olarak 900 milyar dolar civarlarında. Bir ara şirketin rekor kırarak 1 trilyon dolarlık değere ulaşabileceği iddiaları ortaya atılmıştı fakat bu gerçekleşmedi.

Öyle görünüyor ki Apple ödediği vergilerle birçok ülkeyi tek başına ayakta tutabilecek bir potansiyele sahip.

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