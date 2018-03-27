Apple öğrenciler için geliştirdiği ucuz iPad'i tanıttı! İşte ucuz iPad'in özellikleri ve fiyatı

Yeni iPad, Apple'ın eğitimin kalbi İngiltere'de düzenlediği etkinlikte tanıtıldı. Tamamen öğrenciler için tasarlanmış olan yeni Apple işi tablette yok yok.
YENİ UCUZ İPAD'İN ÖZELLİKLERİ
Yeni iPad’de 9.7 inç büyüklüğünde bir ekran var. Bu ekran boyutu Apple'a göre en çok tercih edilen ekran boyutu olarak öne çıkıyor. O yüzden şirket, öğrencilere özel iPad'inde 9.7 inç büyüklüğünde bir ekran kullanmış.
Ucuz iPad’in kalbinde iPhone 7'lerde kullanılan A10 Fusion işlemcisini yer alıyor. Cihaz önceki iPad modellerinde olduğu gibi Touch ID ile korunuyor. iPad’in arkasında 8 megapiksel değerinde bir arka kamera, ön tarafında ise HD çözünürlükte Facetime kamerası bulunuyor. Yeni iPad’de AR desteği var. Bu sayede Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları yeni iPad ile de kullanılabiliyor. Apple'a göre yeni iPad tam 10 saat şarja ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.
APPLE YENİ İPAD İLE CHROMEBOOK'U TAHTINDAN EDECEK
Yeni iPad’in iki önemli özelliği var. Bu en önemli özelliklerden birisi Apple Pencil desteği. Apple Pencil sayesinde öğrenciler çizimler yapıp notlarını iPad ile tutabilecek. Chromebook'un eğitim sektöründeki yükselişini gören Apple, Apple pencil destekli ucuz iPad ile Chromebook'u epey bir zorlayacak gibi. Geldik en önemli özelliklerden sonuncusuna yani fiyata.
YENİ İPAD’İN FİYATI
Önceki iPad'ler özellikle ülkemizdeki yüksek fiyatı nedeniyle öğrencilerin neredeyse alamayacağı bir fiyata sahipti. Apple yeni iPad ile bu algıyı da kırıyor ve Chromebook ile olan rekabeti daha da kızıştırmak için fiyatı düşük tutuyor. Lafı fazla uzatmadan iPad 6'nın fiyatını paylaşalım. Öğrenciler için iPad tüketiciler için 329 dolar, eğitim kurumları için 299 dolar fiyatla gelecek. Yeni iPad, bugünden itibaren satışta.
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