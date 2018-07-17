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Apple OLED’de LG’yi tercih etmedi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.07.2018 07:51 | Son Güncelleme

Güney Kore kaynaklı haberlere göre LG, Apple ile sanıldığı gibi OLED ekran alışverişi değil, LCD panel alışverişi yapacak. Görünüşe göre üreticiye 6.1 inçlik iPhone’un üretimi için güvenilecek.

Apple OLED’de LG’yi tercih etmedi

Bildiğiniz gibi Apple, eylül ayında üç yeni iPhone duyuracak. Ve daha önce hiç yapmadığı şekilde bunlardan bir tanesini, 6.1 inç ekranlı olanı diğer ikisine göre nispeten uygun fiyatlı yapacak. Bu bağlamda maliyeti düşürmek için yapılacak hamlelerden birisi de, OLED yerine LCD ekran kullanmak olacak. OLED panelleri Samsung’un üreteceğini çok iyi biliyoruz, ancak geçtiğimiz haftalarda bazı iddialara göre Apple, 2 ila 4 milyon adedini LG’ye ürettirmek istiyordu.

Dün gelen Güney Kore kaynaklı haberler ise bu iddiayı yalanladı. Habere göre LG, 6.1 inçlik iPhone’un LCD ekranını tek başına üretecek. Bu da, tahminlere göre 20 milyon adet panel siparişinin Apple’a ulaştırılacağı anlamına geliyor.

Samsung her ne kadar OLED ekran üretiminin açık ara en büyük tedarikçisi olsa da Apple, tek firmaya bağlı kalmak istemiyor. Üstelik bu firma, en yakın rakiplerinden bir tanesi olduğu için bu istek daha anlamlanıyor. Ancak günün sonunda bu kadar iPhone’a OLED panel üretebilecek başka üretici yok. Dolayısıyla alternatif şirketler ortaya çıkana kadar Samsung bu işin ekmeğini çokça yiyecek.

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Apple lg

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