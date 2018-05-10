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Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.05.2018 21:03 | Son Güncelleme

Apple, App Store İnceleme Yönergeleri’ne uygun olmadığını belirterek bazı uygulamaları App Store’dan kaldırmaya başladı. Apple’a göre App Store’daki bu uygulamalar konum bilgilerini üçüncül kişilerle paylaşıyor.

Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!

Apple, App Store sayesinde çok büyük bir uygulama mağazasına sahip. Bu devasa mağazayı denetlemek pek de kolay değil. Ancak bir süredir App Store’daki denetimlerini sıklaştıran Apple, yaptığı incelemelerde bazı uygulamaların üçüncül yazılımlarla konum bilgisi paylaştığını fark etti. Bu büyük bir gizlilik ihlali demek.

APPLE APP STORE’DAKİ UYGULAMALARA ACIMADI

App Store İnceleme Yönergeleri’ne göre büyük kural ihlali olan üçüncül kişilerle konum paylaşımı, Apple’ı harekete geçirdi. Apple, uygulamaların yönergelerdeki iki kuralı ihlali ettiğini söyleyerek birçok uygulamayı App Store’dan kaldırdı.

apple

APPLE’IN SIKLAŞAN DENETİMİNİN ARKASINDAKİ İSİM: AVRUPA BİRLİĞİ

Gizlilik konusu Apple’ın hassas olduğu noktalardan biri. Hal böyle olunca bir uygulama ne kadar popüler olsa da mağazadan kaldırmak Apple’ın kararlılıkla yapacağı bir iş. Apple’ı bu noktada biraz da zorlayan şey Avrupa Birliği tarafından hazırlanan GDPR (Genel Veri Koruma Tüzüğü). Bu tüzük Avrupa’da faaliyet yürüten şirketlerden gizlilik denetimlerinin kapsamlı bir şekilde yapmalarını istiyor, yoksa şirkete ağır yaptırımlar uygulanabiliyor.

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Apple Apple Store uygulamalar Uygulama iPhone

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