Apple ürünlerine ne kadar zam yaptı?

Apple Türkiye, yükselen kur karşısında daha fazla duramadı ve dün dudak uçuklatan zamlarını açıklamıştı. iPhone X‘un fiyatını 7.499 TL‘ye yükselten bu zam dalgası firmanın A’dan Z’ye tüm ürünlerini etkiledi. Biz de sizler için zamanan Apple ürünlerinin eski ve yeni fiyatlarını bir araya getiriyoruz.

Zamlı iPhone fiyatları

iPhone 6s 32GB: 2.699 TL’den 3.399 TL‘ye

iPhone 6s Plus 32GB: 3.299 TL’den 4.199 TL‘ye

iPhone SE 32GB: 2.149 TL’den 2.699 TL‘ye

iPhone 7 32 GB: 3.299 TL’den 4.199 TL’ye

iPhone 7 Plus 32 GB: 3.999 TL’den 4.999 TL’ye

iPhone 8 64 GB: 4.199 TL’den 5.199 TL’ye

iPhone 8 Plus 64 GB: 4.799 TL’den 5.899 TL’ye

iPhone X 64 GB: 6.099 TL’den 7.499 TL’ye

Zamlı iPad fiyatları



10.5 inç iPad Pro 64GB (Wi-Fi): 2.999 TL’den 3.699 TL‘ye

10.5 inç iPad Pro 64GB (Wi-Fi + Cellular): 3.599 TL’den 4.449 TL‘ye

10.5 inç iPad Pro 256GB (Wi-Fi): 3.699 TL’den 4.499 TL‘ye

10.5 inç iPad Pro 256GB (Wi-Fi + Cellular): 4.299 TL’den 5.249 TL‘ye

10.5 inç iPad Pro 512GB (Wi-Fi): 4.599 TL’den 5.599 TL‘ye

10.5 inç iPad Pro 512GB (Wi-Fi + Cellular): 5.199 TL’den 5.249 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 64GB (Wi-Fi): 3.699 TL’den 4.499 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 64GB (Wi-Fi + Cellular): 4.299 TL’den 5.249 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 256GB (Wi-Fi): 4.399 TL’den 5.299 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 256GB (Wi-Fi + Cellular): 4.999 TL’den 6.049 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 512GB (Wi-Fi): 5.299 TL’den 6.399 TL‘ye

12.9 inç iPad Pro 512GB (Wi-Fi + Cellular): 5.899 TL’den 7.149 TL‘ye

9.7 inç iPad 32GB (Wi-Fi): 1.699 TL’den 1.899 TL‘ye

9.7 inç iPad 32GB (Wi-Fi + Cellular): 2.349 TL’den 2.649 TL‘ye

9.7 inç iPad 128GB (Wi-Fi): 2.149 TL’den 2.399 TL‘ye

9.7 inç iPad 128GB (Wi-Fi + Cellular): 2.799 TL’den 3.149 TL‘ye

iPad mini 4 128GB (Wi-Fi): 1.949 TL’den 2.299 TL‘ye

iPad mini 4 128GB (Wi-Fi + Cellular): 2.549 TL’den 3.049 TL‘ye