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Apple ve Qualcomm patent savaşına başladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Apple, Qualcomm'a yeni bir patent davası açtı. Açılan dava ile ABD Patent ve Marka Ofisi'nden Qualcomm'un dört patentini iptal edilmesi isteniyor.

Apple ve Qualcomm patent savaşına başladı

Bildiğiniz gibi teknoloji devleri arasında olan patent savaşı her dönem karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu sadece onlar arasında değil dünyanın birçok alanında da işlemekte. Örnek verecek olursak, sizlere gün içerisinde aktardığımız Fortnite ve PUBG, Bethesda ve Warner Bros. bunlara örnek gösterilebilir.

Özellikle sürekli patent konusunda yargıç önüne çıkan Apple ve Qualcomm, yeni bir dava ile tekrardan yargı karşısında kendilerini buldular. Apple bu sefer sadece yargıya gitmeyerek, ABD Patent ve Marka Ofisi'nden Qualcomm'un dört patentini iptal etmesini talep etti. Anlayacağınız bu konuda pek uğraşmadan direkt sonuca varmak istiyor Apple.

Geçmiş dönemlerde yargıya verilen dört patent, hala ABD Patent ve Marka Ofisi'nin incelemesi altında. Apple'ın itiraz ettiği patentlerin içerisinde dijital kamera otomatik odaklaması, hem telefon hem de kişisel dijital asistan olarak işlev gören bir cihaz, dokunmaya duyarlı ekranlar ve devre belleği bulunmakta.

Gelelim Apple'ın açtığı patent başvurularına. Bugüne kadar Apple, toplamda firmalara karşı 398 adet patent davası açmış. Sizce de fazlasıyla abartılı değil mi? Apple'ın sıkça itiraz yaptığını ve Qualcomm'un da bu hamlelere karşı itirazla karşılık verdiğini artık alışık olduğumuz için biliyoruz. Ancak son kararı tabii ki de ABD Patent ve Marka Ofisi verecek ve davanın haklı tarafını açıklayacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Apple Qualcomm

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