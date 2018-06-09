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Apple Watch 3 yeni ülkeye yelken açıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen WWDC etkinliğinde LTE destekli Apple Watch 3 için önemli duyurular gerçekleştiren Apple, şimdi bu saatini 3 ülkede daha satışa sunuyor. İşte detaylar.

Apple Watch 3 yeni ülkeye yelken açıyor

Akıllı saat sektörüne rakiplerinden hayli sonra girmesine karşın, kısa süre içerisinde pazarı domine ederek zirveye yerleşen Apple, yeni bölgelere yelken açıyor.

Hatırlanacağı üzere Apple Watch 3 iki farklı versiyon halinde tanıtılmıştı. Asıl yenilikler içeren versiyon LTE destekli, herhangi bir iPhone bağlantısı olmadan da telefon işlevi görebilen modeldi. Nitekim Apple bu modeli oldukça sınırlı bir bölgede satışa sunmuştu. Şimdi o sınırlı bölgeye 3 yeni ülke daha eklendi.

Apple’ın LTE uyumlu Apple Watch 3 modelini sınırlı bir bölgede satışa sunmasının belli başlı nedenleri var. Fakat bu durumun en önemli nedeni Apple’ın bu saatin kullanımı için ülkedeki mevcut şebekelerle LTE üzerine anlaşmalar yapmış olması. Dolayısıyla ülkemizde herhangi bir operatörle böyle bir anlaşma imzalanmadığı için hala Türkiye’ye LTE uyumlu Apple Watch satılmıyor.

Apple Türkiye’yi görmezden gelmeye devam etse de LTE uyumlu Apple Watch yeni ülkelere yelken açmaya devam ediyor. Cupertino merkezli şirket tarafından yapılan açıklamada LTE uyumlu saatin 15 Haziran itibariyle Meksika, Brezilya ve Güney Kore’de satışa sunulacağı belirtildi. İşin kötü yanı, bu saatin ülkemizde satışa sunulması da pek mümkün görünmüyor.

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