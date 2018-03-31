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Apple Watch 4 farklı olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.03.2018 14:54 | Son Güncelleme

Akıllı saat pazarında lider konumda bulunan Apple, sonunda Watch serisini yenileme kararı aldı. Geçtiğimiz yıl Apple Watch 3’ü tanıtan Cupertino merkezli şirket, teknoloji severleri hayal kırıklığına uğratmıştı. Keza genel kanı Apple Watch 3’te farklı bir tasarım çizgisinin izleneceği yönündeydi. Apple Watch 3 ile gerçekleşmeyen bu beklenti Apple Watch 4 ile hayata geçecek gibi görünüyor.

Apple Watch 4 farklı olacak

Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming – Chi Kuo, Apple Watch 4 hakkında bazı söylemlerde bulundu. Kuo, Apple’ın yeni akıllı saat modeli ile yeni bir tasarım çizgisine geçiş yapmayı düşündüğünü dile getirdi.

Kuo’nun verdiği bilgilere göre 4. nesil Apple Watch, eski modellere nazaran yüzde 15 oranında daha büyük bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Apple’ın saatin bataryasını da önemli ölçüde arttırmak istediği belirtiliyor. Bu sayede artan batarya kapasitesi, daha gelişmiş sağlık sensorlerinin kullanılmasına da imkan sağlayacak.

Yeni Apple Watch tasarımına geçilece olmasına karşın, Apple eski saatlerinin üretimi ve satışına devam edecek. Yeni iPhone modelleri ile eş zamanlı olarak tanıtılması beklenilen 4. nesil Apple Watch’un tam olarak nasıl bir tasarıma sahip olacağı ise henüz netleşmiş değil.

Öte yandan yeni Apple Watch ile kan basıncının yani tansiyonun ölçülüp, ölçülemeyeceği de henüz kesinleşmedi. Keza bir süre önce Apple’ın bu husustaki bazı patentler için başvurularda bulunduğuna şahit olmuştuk.

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Apple Apple Watch 3

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