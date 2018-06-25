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Apple Watch 4 hakkında bilinenler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

Apple’ın eylül ayında güncellemeye hazırlandığı Apple Watch’un 4. nesline ait tüm bilinenleri bu yazıda topladık. Bakalım Apple Watch 4 ne gibi yeniliklerle geliyor.

Apple Watch 4 hakkında bilinenler

Giyilebilir pazarın söz sahibi firmalarından Apple, akıllı saatinin dördüncü versiyonuyla sahne almaya hazırlanıyor. Bir aksilik olmazsa eylül ayında yeni iPhone’larla beraber tanıtılacak olan cihazın, şimdiye kadar ortaya çıkan tüm bilgilerini yazımızda bulabilirsiniz.

Tasarım ve boyutlar

İlk neslinden bu yana, birtakım eleştirilere rağmen dikdörtgensi bir tasarıma sahip olan Apple Watch, bu geleneğinden vazgeçecek gibi durmuyor. Öte yandan teknoloji otoritelerine göre yeni nesil, selefine göre %15 daha büyük ekrana sahip olacak. Bunu, aynı kasa boyutunu sunarak mı yapacak yoksa gövde de büyüyecek mi bilemiyoruz. Fakat böyle bir durumda 38 ve 42 mm’lik boyut seçenekleri de değişecektir. Apple’ın ise tercihini daha çok şık tasarımdan yana kullanacağına inanılıyor.

Ekranda microLED’e geçiş?

Apple’ın OLED panel yerine tercih etmek istediği microLED teknolojisi, 4. nesilde karşılaşabileceğimiz detaylardan. OLED ekrana göre; daha az güç tüketimi, daha ince yapı ve daha yüksek parlaklık sunabilme gibi üstünlükleri bulunan yeni teknolojinin, üretim zorlukları nedeniyle Apple Watch 4‘te karşımıza çıkmama gibi bir ihtimali de var.

Akıllı kayışlar

Saatle sunulabilecek en parlak fikirler bu bölümde! Apple’ın kayış konusunda tonlarca patenti var. Bunlardan bazıları bu nesilde kullanılabilir.
Bunlardan ilki kendi kendini ayarlayabilen kayış. Bu kayış, otomatik olarak daralıp genişleyebiliyor. Patentin de çok yeni alınmış olmasından ötürü, bu sefer bu teknolojiyle karşılaşmamız çok mümkün değil.

İkincisi kayış tipi ise tam anlamıyla saatin bir parçası. Bu teknolojide, saate ait bazı elektronik komponentlerin kayışa aktarılması planlanıyor. Bununla saatin daha ince daha hafif olması hedefleniyor. Ayrı satılan kayışlar ise saate ekstra işlevler katabilir; kamera, ikinci bir ekran, daha fazla pil kapasitesi… Ancak tüm bunlar uygulanması epey zor fikirler olduğundan, kısa vadede karşımıza çıkmaları zor gibi duruyor.

Pil de artış yok mu?

Elbette alışageldiğimiz üzere var. Gerek parçaların artan verimliliği, gerek daha büyük kapasitelerdeki pillerin kullanımıyla 4. nesilde de bir miktar pil ömrü artışı beklenebilir.

Sağlık özellikleri

Apple’ın giyilebilir cihazlarında en çok önem verdiği konuların başında sağlık ve spor takibi geliyor. Apple Watch 3 ile kalp konusunda önemli değişikliklere imza atan şirket, bu kez de kan basıncı tespiti ile ses getirebilir. Spor ve sağlık konusunda daha fazla yenilik yeni modelde kesinlikle bekleniyor.

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