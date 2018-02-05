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Apple Watch'a bir darbe daha geldi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 05.02.2018 17:23 | Son Güncelleme

Twitter, Amazon ve Google Maps'in ardından Slack de Apple Watch uygulamasını kapatıyor. Popüler iş tabanlı sohbet uygulaması, bu haberi iOS uygulamasında yaptığı bir güncellemeyle sessizce paylaştı.

Apple Watch'a bir darbe daha geldi!

Değişiklik, Slack'in saatinizi tamamen terk edeceği anlamına gelmiyor. Gelen mesajlara zengin uyarılar sayesinde cevap vermeniz mümkün olacak. Yapamayacağınız şey ise okunmamış "bahsetmelere" bakmak. Bu işlevden yoksun olmak belki de sizi pek üzmeyecek.

apple-watc

Twitter, Apple Watch'u terk ederken "uyarılar, Apple Watch Twitter deneyiminin en önemli parçasıydı" demişti. Görünen o ki Slack de aynı fikri paylaşıyor. (Chip.com.tr)

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Anahtar Kelimeler:
Apple Watch teknoloji

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