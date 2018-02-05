Apple Watch'a bir darbe daha geldi!

Değişiklik, Slack'in saatinizi tamamen terk edeceği anlamına gelmiyor. Gelen mesajlara zengin uyarılar sayesinde cevap vermeniz mümkün olacak. Yapamayacağınız şey ise okunmamış "bahsetmelere" bakmak. Bu işlevden yoksun olmak belki de sizi pek üzmeyecek.
Twitter, Apple Watch'u terk ederken "uyarılar, Apple Watch Twitter deneyiminin en önemli parçasıydı" demişti. Görünen o ki Slack de aynı fikri paylaşıyor. (Chip.com.tr)
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