Apple Watch’a tam 25 yeni kayış!

Dünyanın en büyük akıllı saat üreticisi Apple, akıllı saatleri için 25 yeni kayış seçeneğini ekledi. İlkbahar koleksiyonu adı altında duyurulan yeni seçenekler, halihazırda mevcut olan 61 kayışın üzerine geldi. Elbette bu saatler için üçüncü parti üreticilerin tasarladığı yüzlerce daha kayış var. Fakat bizim konumuz Apple üretimi olanlar.

Woven Nylon serisine yeni seçenekler eklenirken, Sport Loop serisine ek olarak Nike Sport Loop serisi duyuruldu. Ayrıca Hermès serisi de kendine yeni üyeler kazandı. Hemen aşağıda eklenen seçeneklerin detaylarını bulabilirsiniz.

Sport band serisi için kot mavisi, limonata ve kırmızı ahududu renkleri,

Woven Nylon serisi için; siyah, mavi gri, ve pembe şeritli seçenekler,

Sport Loop serisi için flash light, koyu pembe, deniz yeşili, tahoe mavisi,

Classic Buckle için ilkbahar sarısı, elektrik mavisi, açık pembe,

Nike Sport serisi için gül pembe, siyah, beyaz, haki siyah,

Nike Sport Loop için siyah platin, parlak kırmızı ve siyah, haki, gece yarısı sisi, inci pembesi,

seçenekleri eklendi.



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