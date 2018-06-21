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Apple Watch Series 4 resmen onaylanmış oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.06.2018 08:26 | Son Güncelleme

iOS 12 beta 2 ile yayınlanan dokümanlar yeni nesil Apple Watch’ları açığa çıkardı. Apple’ın eylül programı her zaman olduğu gibi oldukça yoğun.

Apple Watch Series 4 resmen onaylanmış oldu

Her yıl olduğu gibi Apple severler, sabırsızlıkla eylül ayını bekliyorlar. Bu yılın bombası tanıtılacak üç yeni iPhone olsa da firma Apple Watch’u da güncellemeyi unutmayacak.

Akıllı saatin 4. nesline ait yeni bilgiler, iOS 12’nin 2. betasında açığa çıktı. Bildiğiniz gibi mobil işletim sisteminin yeni sürümü için geliştiricilere açık test başladı.

iOS’in yeni sürümünde, bir sonraki akıllı saatten üzeri kapalı da olsa söz ediliyor. Bu durum aslında giyilebilir cihazın neredeyse hazır olduğunun da bir göstergesi.

Henüz teknik detayları basına yansımayan akıllı saatle ilgili bilinen tek şeyse, daha ince çerçevelerin kullanılacak oluşu. Bu bağlamda %15 civarı daha büyük bir ekrana sahip olacağız.

Apple’ın yeni saat halen gizemini koruyor. Önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak olan yeni bilgiler sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.

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