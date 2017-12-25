Apple Watch'a yepyeni bir özellik geldi!

Şu andaki hali ile Apple Watch 3 kalp ritminizi takip etmek için oldukça yararlı bir araç olabilir. Ancak görünene göre, bu cihaz kısa bir süre sonra çok daha önemli bir hale dönüşebilir. Söylentilere göre Apple, kalp anormalliklerini fark etmek için EKG teknolojisine sahip yeni bir Watch üzerinde çalışıyor.
Apple'ın geçtiğimiz yıllar içerisinde sağlık alanına yönelttiği giderek büyüyen odağı düşünülürse, bu kararın şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Aynı zamanda ECG veya elektrokardiyogram olarak da bilinen EKG'ler, kalbin desenlerini inceleyen çok daha derin bir yöntem. Standart bir kalp algılayıcısından çok daha gelişmiş ve çok daha kullanışlı olan bu teknoloji, sadece kalbin ritmini takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda hissedilemez elektrik akımları göndererek kalbin tepkisini de ölçüyor.
Her ne kadar bu özelliğin eklenmesi pek çok kişinin saate ilgi göstermesine sebep olabilecek olsa da, Apple Watch'un kalp ile ilgili sorunlara sahip olmayan kişiler için ne kadar çekici olacağı tartışılabilir. Kardiyololara göre eğer "sağlıklı bir kişiyseniz" ECG aktivitesini takip etmek için bir sebebiniz de olmayacaktır.
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