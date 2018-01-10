Apple'dan kablosuz şarj teknolojisi için önemli adım

Geçtiğimiz gün Apple tarafından ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan iki patent başvurusu açıklandı. Patently Apple, iki patentin farklı şarj yöntemini anlattığını söylüyor. Bunlardan birincisi, istenilen bir cihazın üstün şarj önceliği atanarak daha önce şarj olmasını sağlayacak bir sistem, diğeri ise farklı ev eşyalarının içlerine saklanabilecek kablosuz şarj teknolojilerini anlatıyor.

En son Apple telefonları olan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin hepsi kablosuz şarj teknolojisini desteklyor ve Apple geçtiğimiz Eylül ayında çoklu kablosuz şark teknolojisi olan AirPower'ı tanıtmıştı. Şirket uzun zamandır bu teknolojiler üzerinde çalışıyor, bu hedef doğrultusunda marka yeni telefonlarına Qi teknolojisi getirdi ve PowerbyPorxi şirketini satın aldı. Apple ile çalıştığı düşünülen Energous şirketi ise 1 metreye kadar mesafede kablosuz şarj edebilen bir teknolojiniyi geliştirdiğini açıklamıştı, ancak bunu Apple'ın ne zaman kullanacağını bilmiyoruz.

Gelecekte sadece öncelikli şarj değil, ücretsiz, kablosuz ve temassız şarjın mümkün oluduğu bir dünya bizi bekliyor olabilir.