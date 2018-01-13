Apple'ın çok gizli dosyaları

Apple'ın ürün tasarımcıları bir şeyi çıkarmakta çok iyiler. Geçen yıl kulaklık jakını çıkardılar ve şimdi iPhone X'te akıllı telefonun ikonik özelliği olan bir özelliği kaldırdılar. Home tuşunu. Bu Apple için bir devrim, zira iPhone'u bunsuz kullanmak radikal bir değişim olacak. Apple artık geçen yıllarda Blackberry OS ve WebOS tarafından sunulan hareketleri baz alacak. Fakat hızlıca yukarı doğru çekerseniz, çalışan uygulamayı kapatacak ve ana ekrana döneceksiniz. Eğer parmağınızı ekranda biraz fazla tutarsanız, uygulama değiştirici açılacak ve size açık olan tüm uygulamaları gösterecek.

Alternatif olarak, yatay olarak kullanıcı arayüzünüzde aşağıda gösterilen küçük bir gri ekranı kaydırabilir ve direkt uygulamaya geçebilirsiniz. Bu havalı, modern ve şık bir şey vaat ediyor. Burada, Apple Android sistemlerin bir adım önünde yer almakta başarılı, uzun süredir ilk defa ve kendini pratikte kanıtlaması gereken bir konseptte bir trend belirleyici olabilir.

Parmak İzi Yerine Yüz Tanıma

Home tuşu olmadan, ön yüzeyde parmak izi okuyucuya da yer verilmemiş. Aslında, Apple çerçevesiz tasarım için sensörden vazgeçmek istemedi ve bunu ekranın altına koymak istedi. Fakat dahili testlerde sonuçlar tatmin edici olmadı ve Apple bunu tamamen kaldırdı ve Face ID adını verdiği yüz tanıma sistemini kullanıyor. Ön kamera binlerce özelliği ve derinlikli bilgiyi kaydederek fotoğraflarla kandırılmayacak hale gelmiş. Pratikte olan şu: Face ID için bir tuşa basmaya gerek yok, akıllı telefona bakmak yeterli. Kızılötesi ışınlar ile bu teknoloji zifiri karanlıkta da çalışıyor. Yüz tanıma kesinlikle bir devrim değil fakat Apple'ın vaat ettiği gerçekleştiğinde parmak izi okuyucudan kurtulmanızı sağlayacak.