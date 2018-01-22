AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak

Apple ürünleri ve şirketle ilgili önemli bilgileri 1997 yılından beri ortaya çıkaran AppleInsider’a göre iPhone X modelinin üretimi bu yaz durdurulacak.

Haberde Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X’in üretimi hakkında çıkan iddiaları değerlendirdi. Kuo siparişlerde düşüş yaşanması ve zayıf talep nedeniyle üretiminin yazın durdurulmasının planlandığını ileri sürdü.

iPhone X’in üretimi durdurulursa Apple’ın 2014 yılında piyasaya sunduğu iPhone 5C’den sonra ilk kez bir modelin üretimi sadece tek nesil sonra durdurulmuş olacak. Apple’ın planlarını kamuoyuna duyurmak konusunda çok güvenilir bir geçmişi olan Kuo, “Çin’de iPhoneX’in çok büyük ilgi görmemesi ana neden. Çin’de büyük ekranlar çok talep görüyor ve Çinli tüketicilere göre iPhone X’in ön üst tarafındaki siyah polarize 'çentik' ekranı gereksiz küçültüyor. Özellikle de daha ucuz olan iPhone 8 Plus’ın özellikleri X modeline göre biraz daha iyi” dedi.

ABD merkezli araştırma şirketi Cowen’ın yaptığı yeni bir araştırma, yeni model iPhone’lara olan ilginin "tarihi düşük düzeylerde" olduğunu gösteriyor.

Kuo’ya göre, yine de iPhone bu yılın ilk yarısında üç ana modelinde (iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X) satışlarını yüzde 5 artıracak. (DHA)