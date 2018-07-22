Aquaman'den ilk fragmanı yayınlandı!

Peki Aquaman filminde hikayemiz ne olacak? Arthur Curry kendisiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfedecek. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir.

Ünlü yönetmen James Wan’ın yönetmen koltuğuna geçtiği Aquaman, 21 Aralık’ta sinemalarda olacak. Bakalım film bekleneni verebilecek mi? Açıkçası şimdiden heyecanlanmadık değil. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz fragman hakkında?

Kaynak: Teknolojioku

