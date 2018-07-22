Aquaman'den ilk fragmanı yayınlandı!

DC çizgi romanlarının en köklü kahramanlarından biri olan Aquaman’e filmde Jason Momoa hayat veriyor. Başrol isme filmde Nuidis Vulko rolünde 3 Oscar adayı Willem Dafoe, Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Ocean Master rolünde 2 Altın Küre adayı Patrick Wilson, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve kötü adam Black Manta rolünde ise Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.
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