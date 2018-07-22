HABER

Aquaman'den ilk fragmanı yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.07.2018 14:25 | Son Güncelleme

2018 yılını Aquaman ile kapatmaya hazırız, hazırız ama uzun süredir film hakkında ne bir bilgi ne de bir fragman görebilmiştik. Dün ise merakla beklenen fragman San Diego Comic Con’da görücüye çıktı. Hem de öyle böyle değil.

Aquaman'den ilk fragmanı yayınlandı!

DC çizgi romanlarının en köklü kahramanlarından biri olan Aquaman’e filmde Jason Momoa hayat veriyor. Başrol isme filmde Nuidis Vulko rolünde 3 Oscar adayı Willem Dafoe, Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman, Ocean Master rolünde 2 Altın Küre adayı Patrick Wilson, Kral Nereus rolünde Dolph Lundgren ve kötü adam Black Manta rolünde ise Yahya Abdul-Mateen II eşlik ediyor.

Peki Aquaman filminde hikayemiz ne olacak? Arthur Curry kendisiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfedecek. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir.

Ünlü yönetmen James Wan’ın yönetmen koltuğuna geçtiği Aquaman, 21 Aralık’ta sinemalarda olacak. Bakalım film bekleneni verebilecek mi? Açıkçası şimdiden heyecanlanmadık değil. Peki ya siz neler düşünüyorsunuz fragman hakkında?

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERGözlüksüz çıkmadıGözlüksüz çıkmadı
Huawei'den bütçeye uygun tablet: MediaPad T3 10!Huawei'den bütçeye uygun tablet: MediaPad T3 10!
Facebook'tan analiz şirketine soruşturma!Facebook'tan analiz şirketine soruşturma!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aquaman teknoloji

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Ahmet Hakan'dan Anıtkabir önünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadınla ilgili flaş iddia

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Adnan Oktar ile ilgili gündemi sarsacak rapor! İşte Oktar'ın dudak uçuklatan serveti...

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Aslı Enver, Murat Boz'a mesaj mı verdi?

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Murat Boz üstsüz fotoğrafını paylaştı! Rekor kırdı!

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Melih Gökçek, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci diye başka birini hedef gösterince olay oldu

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Alpay Özalan'a İzmir şoku: Lütfen dışarı çıkar mısınız?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Huawei'den bütçeye uygun tablet: MediaPad T3 10!

Huawei'den bütçeye uygun tablet: MediaPad T3 10!

Facebook'tan analiz şirketine soruşturma!

Facebook'tan analiz şirketine soruşturma!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!

Yeşil nokta Instagram’a geldi

Yeşil nokta Instagram’a geldi

En çok satan elektrikli belli oldu

En çok satan elektrikli belli oldu

Note ailesi yolun sonuna mı geldi?

Note ailesi yolun sonuna mı geldi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.