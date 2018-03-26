ARCore desteği ne zaman gelecek?

Ne var ki birçok modeli destekleyen ARCore, şimdiye kadar Samsung’un en yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı desteklemiyordu. Google’dan bu konu hakkında net bir açıklama geldi.
Google AR ekibi tarafından yapılan bir açıklamada, Galaxy S9 ve S9+ için ARCore desteğinin yakında geleceği belirtildi. Üstelik bu destek için herhangi bir ek donanıma da ihtiyaç duyulmayacak. Google, ARCore desteğinin S9 ve S9+’a geliş tarihi ile ilgili net bir açıklama ise yapmadı.
Açık konuşmak gerekirse, AR teknolojileri önümüzdeki yıllarda daha da önemli hale gelecektir. Şimdilik bu teknoloji için akıllı telefonların yeterli güce sahip olmadıkları dile getiriliyor. Keza benzer bir açıklama geçtiğimiz yıl Apple CEO’su Tim Cook tarafından da gelmişti. Cook günümüz teknolojilerinin AR için yeterli olmadığını dolayısıyla AR destekli gözlükler için de henüz erken olduğunu dile getirmişti.
Sonuç olarak AR destekli uygulamalar da şimdilik sadece üst düzey telefonlarda verimli bir şekilde çalışabiliyor. Fakat birkaç sene içerisinde, AR temelli uygulamaların sayısı da artacaktır.
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