As bayrakları as as: SpaceX yerli uydumuzu uzaya götürdü

SpaceX uzay araştırmalarına devam ediyor. Elon Musk’ın başında olduğu şirket, geçtiğimiz gün Falcon 9 roketiyle tekrar yörüngeye çıktı. Roket, Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzeme taşıdı ancak roketin bizler için önem taşıyan başka bir yükü daha vardı o da: UBAKUSAT uydusu.

SPACEX UBAKUSAT’I ISS’E GÖNDERDİ



İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından projelendirilen UBAKUSAT uydusu, Falcon 9 roketi ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gönderildi. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü gibi kurumların desteği ile, Japon Uzay Ajansı ve İTÜ ortaklığında üretilen uydu Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından yörüngesine bırakılacak. UBAKUSAT yörüngesine yerleştikten sonra görev yapmaya başlayacak.

UBAKUSAT’IN MALİYETİ NE KADAR?



3 kg ağırlığa sahip olan mini uydunun sadece haberleşme sisteminin maliyeti 100 bin dolar civarında. UBAKUSAT’ın SpaceX tarafından fırlatılma ücreti olan 250 bin Euro ise Japon hükümeti tarafından finanse edildi. UBAKUSAT’ın yörüngede 6-12 arasında bir sürede görev yapması bekleniyor.