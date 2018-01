Asistan robot işten kovuldu! İşte kovulan ilk robot Fabio

Heriot-Watt Üniversitesi tarafından bir teknoloji markası için yürütülen bir deney ile İskoç süpermarket zinciri Margiotta, ilk ‘ShopBot' asistan robotu test etti. Fabio olarak adlandırılan robot, müşterilerin şirketin Edinburgh mağazasında bulunan yüzlerce ürünü bulmasına yardımcı olmak için programlandı.

Başlangıçta bu küçük makinenin müşterileri ‘hello gorgeous' şeklinde karşılaması memnuniyetle karşılandı. Ancak hizmet alma kısmına gelince durum tam tersi oldu.

Fabio'nun arkadaki gürültü nedeniyle talepleri anlamakta güçlük çekmesi, bira nerede denildiğinde alkol bölümünde gibi yardım sağlamayan cevaplar vermesi süpermarket müşterilerini memnun etmedi.

Et reyonunda da denenen robot asistanın performansı yetersiz görüldü. İnsan çalışan her 15 dakikada bir et reyonuna 12 müşteri çekebiliyorken, Fabio sadece 2 müşteri çekebildi. Bu denemeler sonucunda “müşterilerin kişisel bir etkileşimi sevdikleri” görüşü öne sürülerek Fabio 1 haftadan kısa sürede işten çıkarıldı.