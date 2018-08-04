Fransız şirket duyurdu; çıkışının üzerinden yaklaşık 1 hafta geçen Asphalt 9, dünya çapında 4 milyon indirmeye ulaştı. Android, iOS ve Windows platformlarının toplamı olan bu sayı, oyun ekibini memnun etmiş gibi gözüküyor. Zira indirme sayısının yanında, getirdiği sesle çok konuşulan oyunlardan birisi oldu.

Ayrıca mobil oyun, App Store’da 150 ülkede, oyun kategorisinde ilk beşe girmeyi başardı. Oyunun, editörün seçimi ve günün oyunu gibi kategorilerde de öne çıkarılması önemli unsurlardan olan.

İndirme sayısının yüksek olmasının yanında, 5 üzerinden 4.6 puanlık ortalama tutturulmuş. Elbette bu düzeyde bir oyun için fazlasıyla iyi ve çok beğenildiğini gösteriyor.

Asphalt 8 ile mobil oyunların “klasiği” haline gelen Asphalt serisi bu yeni nesliyle de uzun süre en çok indirilenler listesinde yer alacak ve yarış kategorisi denince akla ilk gelecek isim olacak.

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