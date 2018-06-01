Assassin’s Creed: Odyssey duyuruldu!

Geçtiğimiz günler Fransız oyun sitesi Jeux Video Live'ın yapmış olduğu habere ve paylaşmış olduğu Assassin’s Creed anahtarlığı fotoğrafı üzerine sızan detaylar, çok geçmeden Kotaku tarafından da onaylanmıştı.
İnternete sızan bu görselin ardından, Ubisoft çok fazla beklemedi ve yeni Assassin's Creed oyunu olacak olan Assassin's Creed Odyssey'in resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey'in resmi duyurusuyla birlikte kısa bir tanıtım videosu da yayınlamayı eksik etmedi.
Yayınlanan videoda, bir askerin başka bir askeri tekme atarak uçurumdan aşağı attığını görülüyor. Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey ile ilgili daha fazla bilgiyi E3 2018'de açıklayacağını belirterek sessizliğe büründü.
Bakalım Ubisoft, Assassin's Creed Odyssey ile bizleri Antik Yunanistan'da nasıl bir maceraya sürükleyecek hep beraber göreceğiz. Serinin en yeni oyunu Assassin’s Creed Origins ise Ekim 2017'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkmıştı.
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