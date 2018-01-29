Astronotlar artık uzayda kaybolmayacak!

Astronotlar için en büyük korkulardan biri, bir uzay yürüyüşü sırasında kaybolmak veya yönlerini şaşırmak. Hiçbir yön bilgisi olmadan ve sınırlı oksijen ile geri dönüş yolunu bulmak neredeyse imkansız. Neyse ki Draper araştırmacılarının bu durum için bir çözümü var.
Araştırmacılar, astronotları otomatik bir şekilde ana gemiye yönlendirecek bir özelliğin uzay giysilerine eklenmesi için patent başvurusunda bulundular. Bir uzay gezgini, panik anında sadece bir tuşa basabilir ve uzay aracına geri dönebilir.
Asıl problem ise giysileri, uzay aracı gibi göreceli olarak durağan olan bir nesneye göre pozisyonu ve hareketi belirleyecek algılayıcılar ile donatmak ve bir sistemin çalışmaması durumunda devreye girecek alternatif bir yöntem bulmak. Uzayda GPS'in tam olarak kullanılamıyor olması da, işi zorlaştırıyor. Draper, tüm iticileri kendi çalıştıracak otonom bir sistemi hedefliyor ancak başlık içerisinde bir ekranı ve hisler için ipuçları sunan manuel sistemlere de açık durumda.
Tabii ki bir kez daha belirtmekte fayda var; şu anda bu sadece bir patent ve uzaya ulaşacağının bir garantisi yok. Ancak NASA da Draper'ın araştırmasını destekliyor ve gelişmiş bir uzay giysisi tasarımı ile ilgileniyor. Draper'ın belirttiği üzere bu sistemin arkasındaki temel fikirler, derin denizdeki bir dalgıç veya yanan bir binanın içerisindeki bir itfaiyeci gibi farklı iş kolları için eve hızlı bir dönüş yolu bulmak amacıyla da kullanılabilir.
Dondurucu soğukta at sırtında kaplıca!
Son dakika! 2'inci Ordu Komutanı Afrin'de!
Son anket MAK Danışmanlık'tan: Halkın yüzde 85'i destekliyor
CHP'li Öztürk Yılmaz: Alayınıza başkaldırıyorum!
Nehrin öte yakasından Kuzey Kore
Yunan basını, Kardak açıklarına çelenk bırakan bakanı yerden yere vurdu
Bilgisayarınızı Bitcoin madenine çeviren Youtube virüsü
New York Times'tan çarpıcı Afrin haberi: ABD garip bir duruma düştü!
Sivas'ta bir kişi barajda tuttuğu balığı çiğ yedi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Abdullah Gül ve Afrin çıkışı
Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum