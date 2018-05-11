ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

ASUS ROG markası oyuncu ekipmanları üretiminde kilit bir isim olarak öne çıkıyor. İlk olarak ASUS CEO’su Jean Shen tarafından dile getirilen ASUS üretimi oyuncu telefonu ile görünüşe göre çok yakın bir zamanda tanışacağız.
ASUS ROG OYUN TELEFONU ÖZELLİKLERİ
ASUS çalışanlarından alınan bilgilere göre ASUS ROG oyun telefonu, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Computex etkinliğinde tanıtılacak. Telefonun teknik özellikleri şimdilik bilinmiyor ancak bir oyunu telefonunun özellikleri az çok tahmin edilebilir. Örneğin; Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi ve en az 6GB RAM telefonların vazgeçilmezlerinden olacaktır. ASUS asıl sürprizi ise telefonun ekran tarafında yapabilir.
ASUS ROG EKRANIYLA BÜYÜLEYEBİLİR
ASUS ROG oyun telefonu oyuncular için müthiş bir ekran deneyimi sunabilir. Oyun monitörü de üreten şirket, ASUS ROG oyun telefonunda tıpkı Razer Phone gibi 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran kullanabilir. Fakat bu ekran 144 Hz tazeleme hızına da çıkarılabilir. Öyle olursa muhteşem olur. Bakalım ASUS ROG oyun telefonu ile söylenildiği gibi Haziran ayının başında tanışacak mıyız?
Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti
Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans
Alman bira firmasından skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazıp piyasaya sürdüler
Rusya Suriye'ye S-300 vermekten vazgeçiyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
Denizli'de köpeği boğup tecavüz eden cani yakalandı
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum