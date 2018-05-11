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ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:26 | Son Güncelleme

ASUS, oyuncular için oluşturduğu Republic Of Gamers (ROG) markasında bir akıllı telefon çıkartmaya hazırlanıyor. ASUS oyuncu akıllı telefonu ile Xiaomi Black Shark ve Razer Phone ile kıyasıya bir rekabete girecek. İşte ASUS ROG oyun telefonunun detayları!

ASUS ROG oyun telefonu çıkartacak!

ASUS ROG markası oyuncu ekipmanları üretiminde kilit bir isim olarak öne çıkıyor. İlk olarak ASUS CEO’su Jean Shen tarafından dile getirilen ASUS üretimi oyuncu telefonu ile görünüşe göre çok yakın bir zamanda tanışacağız.

ASUS ROG OYUN TELEFONU ÖZELLİKLERİ

ASUS çalışanlarından alınan bilgilere göre ASUS ROG oyun telefonu, 5-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Computex etkinliğinde tanıtılacak. Telefonun teknik özellikleri şimdilik bilinmiyor ancak bir oyunu telefonunun özellikleri az çok tahmin edilebilir. Örneğin; Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi ve en az 6GB RAM telefonların vazgeçilmezlerinden olacaktır. ASUS asıl sürprizi ise telefonun ekran tarafında yapabilir.

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ASUS ROG EKRANIYLA BÜYÜLEYEBİLİR

ASUS ROG oyun telefonu oyuncular için müthiş bir ekran deneyimi sunabilir. Oyun monitörü de üreten şirket, ASUS ROG oyun telefonunda tıpkı Razer Phone gibi 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran kullanabilir. Fakat bu ekran 144 Hz tazeleme hızına da çıkarılabilir. Öyle olursa muhteşem olur. Bakalım ASUS ROG oyun telefonu ile söylenildiği gibi Haziran ayının başında tanışacak mıyız?

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Anahtar Kelimeler:
Asus ROG Republic Of Gamers oyun oyuncu telefonu

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