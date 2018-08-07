ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

Bundan yaklaşık iki ay önce tanıtılan ASUS ROG Phone, birçok oyunseverin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Gerek özellikleri gerek tasarımı ile oldukça dikkat çekici duran telefonun sonunda fiyatı ortaya çıktı.
Öncelikle ROG Phone planlarınız var ise bu düşünceyi bir kenara atabilirsiniz çünkü ROG Phone'un fiyatı can yakacak gibi duruyor. Şimdiye kadarki en güçlü oyun telefonu olma iddiasındaki ASUS ROG Phone fiyatı sonunda ortaya çıktı.
ROG, 6 inç Full HD+ AMOLED ekran ile 90 Hz tazeleme oranı ve 1 milisaniye tepki süresi sunuluyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 mobil platformundan alan akıllı telefonun işlemcisi hız aşırtma ile 2.96 GHz saat hızında. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulan ROG Phone için 512 GB depolama alanı seçeneği de sunulacak.
12 Megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamera ve 8 Megapiksel selfie kamerası bulunan cihazda, parmak izi okuyucu ve RGB aydınlatma sunuluyor. Quick Charge 4.0 ve ASUS HyperCharge destekli 4,000 mAh batarya, 3 adet USB-C portu, 3.5 milimetre ses girişi de diğer detaylar arasında yer alıyor.
Soğutma fanı, gamepad, ikincil 6 inç ekran ve dahili batarya sunan istasyon ve cihazı bilgisayar olarak kullanmanızı sağlayacak masaüstü istasyon ile cihaz oldukça geniş bir aksesuar seçeneği de sunacak. Güzel, özelliklerinden bahsettik, ağzımızın sularını akıttık. Peki bu özelliklere sahip bir telefon modeli sizce ne kadar olabilir?
Mobil operatör Telia ile ortaya çıkan fiyata göre, ASUS ROG Phone'un fiyatı tam olarak 999 avro. Ek olarak bu fiyatın sadece standart model için belirlenmiş olduğunun da altını geçmek istemem.
Henüz ürünün ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Bakalım bu fiyatlandırma ile kendisine alıcı bulabilecek mi ROG Phone.
Kaynak: Teknolojioku
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