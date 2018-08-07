HABER

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

ASUS ROG Phone'un standart modelinin fiyatı sızdırıldı. Peki oyun canavarı bu telefonun fiyatı sizce ne kadar olabilir?

ASUS ROG Phone fiyatı dudak şaşırttı!

Bundan yaklaşık iki ay önce tanıtılan ASUS ROG Phone, birçok oyunseverin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Gerek özellikleri gerek tasarımı ile oldukça dikkat çekici duran telefonun sonunda fiyatı ortaya çıktı.

Öncelikle ROG Phone planlarınız var ise bu düşünceyi bir kenara atabilirsiniz çünkü ROG Phone'un fiyatı can yakacak gibi duruyor. Şimdiye kadarki en güçlü oyun telefonu olma iddiasındaki ASUS ROG Phone fiyatı sonunda ortaya çıktı.

ROG, 6 inç Full HD+ AMOLED ekran ile 90 Hz tazeleme oranı ve 1 milisaniye tepki süresi sunuluyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 845 mobil platformundan alan akıllı telefonun işlemcisi hız aşırtma ile 2.96 GHz saat hızında. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunulan ROG Phone için 512 GB depolama alanı seçeneği de sunulacak.

12 Megapiksel + 8 megapiksel çift arka kamera ve 8 Megapiksel selfie kamerası bulunan cihazda, parmak izi okuyucu ve RGB aydınlatma sunuluyor. Quick Charge 4.0 ve ASUS HyperCharge destekli 4,000 mAh batarya, 3 adet USB-C portu, 3.5 milimetre ses girişi de diğer detaylar arasında yer alıyor.

Soğutma fanı, gamepad, ikincil 6 inç ekran ve dahili batarya sunan istasyon ve cihazı bilgisayar olarak kullanmanızı sağlayacak masaüstü istasyon ile cihaz oldukça geniş bir aksesuar seçeneği de sunacak. Güzel, özelliklerinden bahsettik, ağzımızın sularını akıttık. Peki bu özelliklere sahip bir telefon modeli sizce ne kadar olabilir?

Mobil operatör Telia ile ortaya çıkan fiyata göre, ASUS ROG Phone'un fiyatı tam olarak 999 avro. Ek olarak bu fiyatın sadece standart model için belirlenmiş olduğunun da altını geçmek istemem.

Henüz ürünün ne zaman satışa sunulacağı belli değil. Bakalım bu fiyatlandırma ile kendisine alıcı bulabilecek mi ROG Phone.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERBir zamanlar bu modaydı!Bir zamanlar bu modaydı!
iOS 12 Beta 6 yayınlandı!iOS 12 Beta 6 yayınlandı!
Android P'nin ismi belli oldu!Android P'nin ismi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASUS ROG ASUS ROG Phone

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

Abdullah Gül'le ilgili Ankara'yı sarsacak savcılık ifadesi!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Muhtar, 8 aylık hamile kadın ile eşine kabusu yaşattı!

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Bakan Albayrak'tan vatandaşa çağrı: Mutlaka yararlanın

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

Dolar ve euroda yükseliş hız kazandı

İlginizi Çekebilir

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

Migros çok yakında Xiaomi satacak!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

WhatsApp Business API'ında ücretli dönemi başlattı!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple büyük indirim yaptı!

Apple büyük indirim yaptı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

iOS 12 Beta 6 yayınlandı!

Android P'nin ismi belli oldu!

Android P'nin ismi belli oldu!

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!

Limit arttırmak isterken zarar veren virüs

Limit arttırmak isterken zarar veren virüs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.