Asus ROG Phone tanıtıldı

Asus'un kendi markası olan Asus Republic of Gamers ROG serisi masaüstü ve dizüstü modellerinden sonra mobil cihazlara doğru genişlemeye başladı. Bu mobil ailenin en yeni ürünü ise ASUS ROG Phone cep telefonu oldu.
Tayvan'da düzenlenen Computex 2018 fuarında tanıtılan Asus ROG Phone bir süredir birçok özelliği ile internette bilgileri yayılan bir model olmuştu. Oyuncular için özel olarak geliştirilen telefonun en küçük ayrıntısı bile oyunlar için tasarlandığını gösteriyor. Şık tasarımlı telefon oyuncuların yüzünü fazlasıyla güldürecek özelliklere sahip.
Öncelikle telefon 90 Hz tazeleme oranına sahip. 1 ms tepki süresi bulunan bir ekranla donatılan telefon, 6 inç AMOLED ekran, HDR desteği, Qualcomm Snapdragon 845 2.96GHz işlemci, Adreno 630 ekran kartı, 8 GB RAM, 128 ve 512 GB depolama alanı, 12 Megapiksel Sony IMX363 1/2.55” inç sensör, f1.8 diyafram, Night HDR, OIS/EIS, PDAF kamera özelliği, 8 Megapiksel ön kamera, WiFi 802.11ad ve USB Type-C bağlantısı gibi özelliklere sahip.
Telefonun Asus RGB ışıklandırma desteği olduğunu ve GameCool soğutma sistemi ile donatıldığını belirtelim. Telefon bir monitöre bağlanarak Full HD oyun oynatabiliyor. Yani performansın sınırlarını zorlayan bir telefonla karış karşıyayız. Asus ROG Phone aynı zamanda özel kontrolcüler sayesinde tam anlamıyla bir oyun canavarına dönüşüyor.
Fiyatı belli olmayan telefonun bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceği açıklandı. Telefonun özellikle günümüzün popüler trendi haline gelen mobil oyunlar için uygun bir cihaz olacağını kesin gözle bakılıyor.
Asus ROG Phone teknik özellikleri
6 inç AMOLED 2,160 x 1,080 HDR ekran
90Hz ekran tazeleme oranı
1 ms tepkime süresi
Qualcomm Snapdragon 845 2.96 GHz işlemci
Adreno 630 ekran kartı
8 GB RAM
128 ya da 512 GB depolama alanı
12 Megapiksel Sony IMX363 1.4um, 1/2.55” w/ f/1.8 Night HDR, OIS/EIS, PDAF kamera
8 Megapiksel 120 derece ön kamera
4G LTE
WiFi 802.11ad
USB Type-C
Üst düze oyun deneyimi için titreşim
AirTrigger sensörleri
GameCool soğutma sistemi
ASUS RGB ışıklandırma desteği
4,000mAh, HyperCharge destekli pil
İstanbul'da CHP bayraklarını indirdiler, sert tepki geldi: Paralı militanlarınıza boyun eğmeyeceğiz
FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi ile ilgili iddialara Adalet Bakanlığı'ndan açıklama
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum