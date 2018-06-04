Asus ROG Phone tanıtıldı

Asus'un kendi markası olan Asus Republic of Gamers ROG serisi masaüstü ve dizüstü modellerinden sonra mobil cihazlara doğru genişlemeye başladı. Bu mobil ailenin en yeni ürünü ise ASUS ROG Phone cep telefonu oldu.

Tayvan'da düzenlenen Computex 2018 fuarında tanıtılan Asus ROG Phone bir süredir birçok özelliği ile internette bilgileri yayılan bir model olmuştu. Oyuncular için özel olarak geliştirilen telefonun en küçük ayrıntısı bile oyunlar için tasarlandığını gösteriyor. Şık tasarımlı telefon oyuncuların yüzünü fazlasıyla güldürecek özelliklere sahip.

Öncelikle telefon 90 Hz tazeleme oranına sahip. 1 ms tepki süresi bulunan bir ekranla donatılan telefon, 6 inç AMOLED ekran, HDR desteği, Qualcomm Snapdragon 845 2.96GHz işlemci, Adreno 630 ekran kartı, 8 GB RAM, 128 ve 512 GB depolama alanı, 12 Megapiksel Sony IMX363 1/2.55” inç sensör, f1.8 diyafram, Night HDR, OIS/EIS, PDAF kamera özelliği, 8 Megapiksel ön kamera, WiFi 802.11ad ve USB Type-C bağlantısı gibi özelliklere sahip.

Telefonun Asus RGB ışıklandırma desteği olduğunu ve GameCool soğutma sistemi ile donatıldığını belirtelim. Telefon bir monitöre bağlanarak Full HD oyun oynatabiliyor. Yani performansın sınırlarını zorlayan bir telefonla karış karşıyayız. Asus ROG Phone aynı zamanda özel kontrolcüler sayesinde tam anlamıyla bir oyun canavarına dönüşüyor.