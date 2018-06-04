ASUS’un nefes kesen oyuncu telefonu ASUS ROG Phone tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

ASUS ROG Phone uzun bir süredir gündemdeydi. Önce Razer Phone ardından Xiaomi BlackShark ile hareketlenen oyuncu telefonu piyasasına bugün itibariyle yeni bir isim daha katıldı. ASUS’un Tayvan’da düzenlediği etkinlikte güçlü mü güçlü oyuncu telefonu ASUS ROG Phone tanıtıldı.
ASUS’un Republic of Gamers ROG serisi altına konumlandırdığı ASUS ROG Phone, gerçek bir oyuncu telefonu gibi hareket ediyor. Telefon, 6 inç büyüklüğünde HDR destekli AMOLED bir ekran ile geliyor. Bu ekran diğer akıllı telefonlar gibi 60 Hz değil 90 Hz yenileme sıklığına sahip. Böylece oyunlarda özellikle akıcı bir ekran deneyimi sunuluyor. Telefonun teknik kısmında ise Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 8GB RAM, (sıkı durun) 512GB dahili hafıza eşlik ediyor. Bu hafıza bazı bilgisayarlarda bile yok.
Bir oyuncu telefonu olduğu için soğutma kısmında da elini korkak alıştırmayan ASUS, ekran kartlarında kullanılan bakır tabanlı 3D Vapor Chamber soğutma sistemini ASUS ROG Phone’a entegre etmiş. Böylece istenmeyen ısınmaların önüne geçiliyor. Telefonun arka tarafında ise günümüz akıllı telefon trendlerine uygun olarak çift kamera yer alıyor. Bu kameraların ikisi de 12 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar ve videolar çekebiliyorken, diğer ASUS modellerinden de hatırladığımız yapay zeka desteği ASUS ROG Phone’un kameralarında da kendine yer buluyor. Oyuncu telefonu olduğu için büyük bir pille gelmesi öngörülen ASUS ROG Phone bu beklentileri de boşa çıkartmadı. Telefon oyun deneyim süresini arttırmak için 4000 mAh’lik bir bataryadan gücünü alıyor. İşte bu!
ASUS ROG Phone, arka tarafında LED aydınlatmalı bir ROG logosuyle geliyor. Bu tasarım harikası LED aydınlatma, diğer oyuncu telefonlarında yer almayan bir özellik. Telefonda ayrıca ping olmadan online oyunlar oynayabilmek için en yeni Wi-Fi teknolojisi 802.11.AD de bulunuyor.
ROG Phone, oyuncular için geliştirilen 4 yeni aksesuar ile birlikte geliyor. Bu aksesuarlardan ilki oldukça iyi düşünülmüş. Bu aksesuar telefonun arkasına bir fan ekleyen ve soğutma sistemine ek bir soğutma sağlayan Aeroactive Cooler. Telefon içindeki uygulamalarla hızının istenildiği şekilde ayarlanabildiği bu fan telefona takıldığında telefonu adeta bir bilgisayar kasasına dönüştürüyor. ASUS ROG Phone’un diğer bir aksesuarı ise Twinview Dock ismiyle çıkıyor. Bu dock sayesinde ROG Phone, oyunculara çift ekranda oyun deneyimi yaşatıyor. ASUS ROG Phone’un diğer aksesuarları ise masaüstü deneyimi sunan bir dock ve Xiaomi BlackShark’ın gamepad’ine benzeyen bir oyun kumandası.
ASUS ROG Phone’un henüz fiyat bilgisi yok. Yakın bir zamanda ASUS’tan fiyat konusunda bir açıklama yapılacaktır ancak telefonun Razer Phone ve Xiaomi BlackShark gibi oyuncu telefonlarıyla kıyasıya mücadele edeceği düşünülürse bu telefonlarla aşağı yukarı aynı fiyattan tüketiciyle buluşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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