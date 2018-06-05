Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!

Asus Computex 2018’deki duyurularına devam ediyor. Tayvanlı şirket, fuarın gözde şirketi oldu desek yeridir. Özellikle ASUS ROG Phone ile gündemi sarsan şirket, şimdi de akıllı saatler arasında devrim yaratacak bir teknolojiye sahip olan Asus VivoWatch BP adlı akıllı saatiyle karşımıza çıktı.

ASUS VİVOWATCH BP ÖZELLİKLERİ

Asus VivoWatch BP’nin ‘’BP’’ takısı aslında saatin en önemli özelliğini temsil ediyor. Bu takı ‘’Blood Pressure’’ yani kan basıncı(tansiyon) demek. Kısacası Asus’un yeni saati bir tansiyon ölçme aleti gibi çalışıyor ve kişinin tansiyonunu ölçüyor. Günümüzdeki milyonlarca tansiyon hastasını düşünerek saatine yerleşik bir tansiyon aleti yerleştiren Asus, inovasyon anlamında çok doğru bir iş yapmış. Peki bu tansiyon aleti nasıl çalışıyor?

ASUS VİVOWATCH BP NASIL TANSİYON ÖLÇÜYOR?

VivoWatch BP tansiyon ölçme işini ECG adındaki kalpteki elektriksel faaliyetleri kaydeden ve PPG adındaki kan akışını kaydeden sensörler ile yapıyor. Bu iki sensörden gelen verileri harmanyalarak bir sonuca varan saat, kişinin tansiyonu doğru bir şekilde gösterebiliyor. Saat tüm bu işlemleri 20 saniye içinde hallediyor ve sonucu kişiye gösteriyor.