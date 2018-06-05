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Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2018 23:31 | Son Güncelleme

Asus, ASUS ROG Phone’un ardından Asus VivoWatch BP adındaki akıllı saatini de tanıttı. Tamamen sağlık odaklı çalışan Asus VivoWatch BP özellikleri arasında özellikle tansiyon hastalarını ilgilendiren bir teknoloji var. İşte Asus VivoWatch BP’nin detayları...

Asus’un yeni akıllı saati hayatınızı kurtaracak!

Asus Computex 2018’deki duyurularına devam ediyor. Tayvanlı şirket, fuarın gözde şirketi oldu desek yeridir. Özellikle ASUS ROG Phone ile gündemi sarsan şirket, şimdi de akıllı saatler arasında devrim yaratacak bir teknolojiye sahip olan Asus VivoWatch BP adlı akıllı saatiyle karşımıza çıktı.

ASUS VİVOWATCH BP ÖZELLİKLERİ

Asus VivoWatch BP’nin ‘’BP’’ takısı aslında saatin en önemli özelliğini temsil ediyor. Bu takı ‘’Blood Pressure’’ yani kan basıncı(tansiyon) demek. Kısacası Asus’un yeni saati bir tansiyon ölçme aleti gibi çalışıyor ve kişinin tansiyonunu ölçüyor. Günümüzdeki milyonlarca tansiyon hastasını düşünerek saatine yerleşik bir tansiyon aleti yerleştiren Asus, inovasyon anlamında çok doğru bir iş yapmış. Peki bu tansiyon aleti nasıl çalışıyor?

ASUS VİVOWATCH BP NASIL TANSİYON ÖLÇÜYOR?

VivoWatch BP tansiyon ölçme işini ECG adındaki kalpteki elektriksel faaliyetleri kaydeden ve PPG adındaki kan akışını kaydeden sensörler ile yapıyor. Bu iki sensörden gelen verileri harmanyalarak bir sonuca varan saat, kişinin tansiyonu doğru bir şekilde gösterebiliyor. Saat tüm bu işlemleri 20 saniye içinde hallediyor ve sonucu kişiye gösteriyor.

ASUS VİVOWATCH BP’E YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Android Wear yerine kendine has bir işletim sistemi kullanan akıllı saat, tansiyon ölçme özelliği nedeniyle pek şık bir tasarıma sahip değil. Ancak konu sağlık olunca tasarım ikinci planda kalıyor. Saatin ekranı ise Pebble saatlere benzeyen bir renkli ekrana sahip. Dahili bir GPS yer alan Asus VivoWatch’ta yapay zeka da unutulmamış. Saat Asus’un yapay zeka teknolojisinden nasibini alıyor ve birçok alanda bu yapay zeka teknolojisini kullanıyor. Gelelim saatin piline ve fiyatına.

ASUS VİVOWATCH BP FİYATI

Asus VivoWatch BP içerisindeki sensörlerin çokluğuyla pil konusunda soru işareti oluşturabilir. Ancak Asus VivoWatch tek şarjla tam 28 gün pil ömrü sunuyor. Bu gerçekten oldukça şaşırtıcı zira günümüzün akıllı saatleri en fazla 3-4 gün şarja ihtiyaç duymaksızın çalışabiliyor. Asus tüm bu donanımı ise 170 dolarlık bir fiyat ile satışa sunuyor. Gerek fiyatıyla olsun gerek özellikleriyle olsun Asus VivoWatch BP gerçekten tercih edilesi bir cihaz olmuş, özellikle tansiyon hastasıysanız bu saat sizi oldukça memnun edecektir.


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