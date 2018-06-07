HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Asus VivoWatch BP dikkat çekici özelliklerle geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.06.2018 07:36 | Son Güncelleme

Tayvanlı teknoloji devi Asus, bugün düzenlediği etkinlikle yeni ürünlerini tanıttı. Asus’un bugün tanıttığı yeni ürünlerinden biri de üç yıl önce çıkan VivoWatch akıllı saatinin halefiydi. Asus VivoWatch BP adını taşıyan akıllı saat, özellikle tansiyon ölçme özelliği ile dikkat çekiyor.

Asus VivoWatch BP dikkat çekici özelliklerle geliyor

Fitness takibi ve spor meraklılarına yönelik olarak hazırlanan VivoWatch BP, tasarım olarak çok şık değil belki ama oldukça etkileyici özelliklere sahip. Daha önce de belirttiğimiz gibi Asus’un yeni akıllı saati tansiyon ölçebiliyor. Kullanıcıların tansiyonunu ölçmesi için parmak uçlarını saatin ön yüzünde bulunan EKG sensörüne 15 – 20 saniye basılı tutmaları yeterli oluyor.

VivoWatch BP bunun yanı sıra kalp atışı, uyku düzeni ve günlük aktiviteler gibi diğer değerleri de düzenli olarak takip ediyor. VivoWatch BP gelişmiş sensörleri sayesinde gündelik aktiviteler ile spor egzersizlerini ayırt edebiliyor. Bu verileri HealthAI algoritması ile değerlendiren cihaz, kullanıcılara değerlerine göre kişisel önerilerde bulunuyor.

Akıllı saatte bulunan GPS özelliği sayesinde kullanıcılar konumlarını aileleri veya arkadaşları ile paylaşabiliyor. Bu da özellikle yürüyüş yapan kullanıcılar için güvenlik tedbiri sağlıyor.

Asus’un yeni akıllı saati batarya ömrü ile de dikkat çekiyor. Asus saatin normal kullanımda tek şarjla 28 gün dayanacağını söylüyor.

169 dolara raflardaki yerini alacak akıllı saat uzak doğuda temmuz ayında satışa çıkacak. Avurpa ülkelerine Ağustos ayında gelecek VivoWatch BP, Amerika’da ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak.

Lenovo Z5 resmen tanıtıldı

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Fortnite oyunu dünyayı nasıl ele geçirdi?Fortnite oyunu dünyayı nasıl ele geçirdi?
WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asus VivoWatch

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Red Dead Redemption 2 cep yakıyor!

Red Dead Redemption 2 cep yakıyor!

vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak

vivo NEX, 12 Haziran’da tanıtılacak

İngiltere, otonom araç testlerine 33 milyon dolar yatırdı!

İngiltere, otonom araç testlerine 33 milyon dolar yatırdı!

PES 2019 Alman devi ile masaya oturdu

PES 2019 Alman devi ile masaya oturdu

Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

Windows 10, yıldan yıla %84 artış gösterdi

Ali Koç telefon konusunda hangi markaya güveniyor?

Ali Koç telefon konusunda hangi markaya güveniyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.