Asus VivoWatch BP dikkat çekici özelliklerle geliyor

Fitness takibi ve spor meraklılarına yönelik olarak hazırlanan VivoWatch BP, tasarım olarak çok şık değil belki ama oldukça etkileyici özelliklere sahip. Daha önce de belirttiğimiz gibi Asus’un yeni akıllı saati tansiyon ölçebiliyor. Kullanıcıların tansiyonunu ölçmesi için parmak uçlarını saatin ön yüzünde bulunan EKG sensörüne 15 – 20 saniye basılı tutmaları yeterli oluyor.

VivoWatch BP bunun yanı sıra kalp atışı, uyku düzeni ve günlük aktiviteler gibi diğer değerleri de düzenli olarak takip ediyor. VivoWatch BP gelişmiş sensörleri sayesinde gündelik aktiviteler ile spor egzersizlerini ayırt edebiliyor. Bu verileri HealthAI algoritması ile değerlendiren cihaz, kullanıcılara değerlerine göre kişisel önerilerde bulunuyor.

Akıllı saatte bulunan GPS özelliği sayesinde kullanıcılar konumlarını aileleri veya arkadaşları ile paylaşabiliyor. Bu da özellikle yürüyüş yapan kullanıcılar için güvenlik tedbiri sağlıyor.

Asus’un yeni akıllı saati batarya ömrü ile de dikkat çekiyor. Asus saatin normal kullanımda tek şarjla 28 gün dayanacağını söylüyor.

169 dolara raflardaki yerini alacak akıllı saat uzak doğuda temmuz ayında satışa çıkacak. Avurpa ülkelerine Ağustos ayında gelecek VivoWatch BP, Amerika’da ise yılın üçüncü çeyreğinde satışa çıkacak.

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