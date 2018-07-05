Asus Zenfone 5z'nin Türkiye fiyatı sonunda açıklandı!

Asus'un şubat ayında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC etkinliğinde duyurduğu cep telefonlarından biri olan Zenfone 5z, Türkiye fiyatı açıklandı. Asus Türkiye tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklanan rakama göre yeni model Türkiye pazarına ön sipariş fiyatıyla girecek. Ön sipariş fiyatı 3299 TL olan telefonun satışa çıktığında fiyat etiketi 3699 TL olacak.

ASUS ZENFONE 5Z TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU

Asus’un en yeni amiral gemisi olan telefonda, Snapdragon 845 yonga seti, çentikli ekran ve yapay zeka işlevleri gibi önemli özellikler bulunuyor. Asus Zenfone 5z Türkiye fiyatı 3699 TL olarak belirlendi. Bu fiyatla gelecek versiyon, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın kısa süre için ön siparişe özel fiyatı ise 3299 TL olarak duyuruldu! kısa süreli olarak bu fiyattan satılacak ürün daha sonra 3699 TL fiyat etiketine sahip olacak.

Asus Zenfone 5z teknik özellikler

6.2 inç, Yüzde 90 ekran/kasa oranı 19:9 ekran oranı Qualcomm Snapdragon 845 çipset (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) Adreno 630 GPU 6 GB RAM 64, 128, 256 GB Depolama 12 MP Sony IMX 363, 4 yönlü optik sabitleme, HDR, 2160p 60 fps ana kamera 8 MP, f/2.0 ön kamera 3300 mAh pil Android 8.0 Oreo işletim sistemi USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 GPS, NFC FM Radyo

Kaynak: Teknolojioku

