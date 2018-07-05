Asus Zenfone 5z'nin Türkiye fiyatı sonunda açıklandı!

Asus'un şubat ayında İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen MWC etkinliğinde duyurduğu cep telefonlarından biri olan Zenfone 5z, Türkiye fiyatı açıklandı. Asus Türkiye tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklanan rakama göre yeni model Türkiye pazarına ön sipariş fiyatıyla girecek. Ön sipariş fiyatı 3299 TL olan telefonun satışa çıktığında fiyat etiketi 3699 TL olacak.
ASUS ZENFONE 5Z TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU
Asus’un en yeni amiral gemisi olan telefonda, Snapdragon 845 yonga seti, çentikli ekran ve yapay zeka işlevleri gibi önemli özellikler bulunuyor. Asus Zenfone 5z Türkiye fiyatı 3699 TL olarak belirlendi. Bu fiyatla gelecek versiyon, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın kısa süre için ön siparişe özel fiyatı ise 3299 TL olarak duyuruldu! kısa süreli olarak bu fiyattan satılacak ürün daha sonra 3699 TL fiyat etiketine sahip olacak.
Asus Zenfone 5z teknik özellikler
6.2 inç,
Yüzde 90 ekran/kasa oranı
19:9 ekran oranı
Qualcomm Snapdragon 845 çipset (4×2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver)
Adreno 630 GPU
6 GB RAM
64, 128, 256 GB Depolama
12 MP Sony IMX 363, 4 yönlü optik sabitleme, HDR, 2160p 60 fps ana kamera
8 MP, f/2.0 ön kamera
3300 mAh pil
Android 8.0 Oreo işletim sistemi
USB Type-C (v3.1), Wi-Fi a/b/g/n/ac,
Bluetooth 5.0
GPS, NFC
FM Radyo
Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...
Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...
Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti
İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu
Tatil cenneti Phuket adasında facia! İki turist teknesi battı
Futbol taraftarı eğlencenin dozunu kaçırdı! Çıplak halde sokaklara çıktı
Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt
Evlendikten sonra değişti! Prens Hary, Meghan Markle'dan elini böyle kaçırdı
Ünlü model canına kıydı! Ölüsünü 12 yaşındaki oğlu buldu
Bir aylıkken kalp ameliyatı oldu! 30 dakika dondurup Defne bebeği hayata döndürdüler
Okuyucu Yorumları 0 yorum