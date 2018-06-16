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Asus Zenfone 5z sonunda satışa çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.06.2018 10:52 | Son Güncelleme

Şubat ayında Barselona’da düzenlenen MWC 2018’de tanıtılan Asus Zenfone 5z sonunda satışa çıkıyor. Telefonun çıkış tarihi açıklandı.

Asus Zenfone 5z sonunda satışa çıkıyor

Hatırlayacağınız gibi Asus şubat ayında düzenlenen MWC 2018’de yeni akıllı telefonu ZenFone 5z’yi resmen tanıtmıştı. Asus Zenfone 5z’nin tanıtılmasının üzerinden aylar geçti fakat telefon bir türlü satışa sunulmadı. Ancak bugün şirketin resmi Twitter hesabından yapılan açıklama, telefonun sonunda satışa çıkacağını ortaya çıkardı.
Asus, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamayla Zenfone 5z‘nin 15 Haziran’da raflardaki yerini alacağını duyurdu.

Asus Zenfone 5z, Snapdragon 845 yonga seti kullanıyor

Son derece etkileyici teknik özelliklerle gelen Zenfone 5z piyasadaki amiral gemisi akıllı telefonlara rakip olacak. Snapdragon 845 yonga seti kullanan telefon, RAM ve depolama alanı konusunda farklı versiyonlarla satışa çıkacak. RAM seçenekleri 6 ve 8 GB olacak. Depolama alanı konusunda ise kullanıcılar 64, 128 veya 256 GB seçenekleri arasından istediğini seçecek.

Zenfone 5z’nin diğer teknik özellikleri arasında 12 megapiksel çift arka kamera, 8 megapiksel selfie kamerası, 3300 mAh batarya ve parmak izi sensörü yer alıyor. Asus’un yeni amiral gemisi 479 euroya satışa sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Asus Zenfone ZenFone 5z

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