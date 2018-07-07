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Asus Zenfone Max Pro M1 Türkiye'ye geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2018 10:51 | Son Güncelleme

Asus'un yeni akıllı telefonu Zenfone Max Pro M1, Ağustos ayı ile beraber ülkemizde de satışa sunulacak.

Asus Zenfone Max Pro M1 Türkiye'ye geliyor!

Asus’un fiyat performans telefonu Asus Zenfone Max Pro M1, Ağustos ayında Asus e-Store ve diğer perakende satış mağazaları aracılığı ile Türkiye’de tüketiciler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Özellikle batarya konusunda oldukça iddialı olan telefon Zenfone Max Pro M1, 5.99 inç büyüklüğündeki ekranında en iyi ekran deneyimi sunmasıyla bilinen isimler arasında. Kısacası ürünün teknik özelliklerine göz atacak olursak;

5.99 inç 18:9 FHD+ IPS LCD ekran
Qualcomm Snapdragon 636 yonga seti
Adreno 509 GPU
3GB/4GB/6GB
32GB/64GB (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir
f/2.2 diyafram aralığına sahip 13 MP ve 5MP çift arka kamera
f/2.0 diyafram aralığına sahip 8MP ön kamera
VoLTE, Wi-Fi ile LTE 802.11 b / g / n, AptX ile Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS
LTE with VoLTE Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 with AptX, GPS, GLONASS Micro-USB, 3.5mm ses girişi
5000 mAh (5V / 2A hızlı şarj)
Parmak İzi Okuyucu

Ülkemizde 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunulacak olan Asus Zenfone Max Pro M1, 390 dolar fiyat etiketi ile Türkiye'de satışa sunulacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Asus Zenfone Max Pro M1

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